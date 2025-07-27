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Украина. Премьер лига
27 июля 2025, 12:45 | Обновлено 27 июля 2025, 12:58
203
1

«Не буду ставить планку». Твердохлеб – про гол в ворота Левого Берега

Мяч хавбека в ворота киевской команды стал лучшим голом «Кривбасса» в сезоне

27 июля 2025, 12:45 | Обновлено 27 июля 2025, 12:58
203
1
«Не буду ставить планку». Твердохлеб – про гол в ворота Левого Берега
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Украинский хавбек криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал признание его забитого мяча в ворота «Левого Берега» лучшим голом клуба в сезоне:

Ты стал победителем нашего Баттла голов. Признайся, ожидал ли ты этого?

– Честно говоря, не ожидал. Но это не самое главное для меня. Конечно, приятно, не буду скрывать эмоций. Однако это уже история – сейчас самое важное то, что впереди. Новый сезон, новые задачи - вся концентрация на новые матчи вместе с «Кривбассом».

Ты забил немало красивых голов, но если выбрать только один - какой считаешь лучшим?

– Мне трудно выделить один. Наверное, это был гол в матче против «Левого Берега». Здесь соглашусь с выбором болельщиков (улыбается).

– После такого впечатляющего сезона наши фаны ждут от тебя продолжения. Сколько голов ты сам себе ставишь цель забить в новом сезоне?

– Я не хочу пока говорить о четких целях и говорить, сколько планирую забить голов – все будет в процессе. Сколько забью – столько и забью. Не буду ставить планку. Что касается сезона, то ожидаю непростой Чемпионат, ведь появились новые сильные команды – будет сложно. Но я уверен, что у нас еще есть время подготовиться и сыграться, поэтому считаю, что мы сможем создать конкуренцию в УПЛ.

– У кого из партнеров по команде больше всего «химии» на поле? Кто отдал лучший ассист?

– Илич владеет этим искусством, поэтому отмечу его. Это тот игрок, который может отдать точную передачу и сыграть нестандартно.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» провел первую тренировку после сборов в «Словении».

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Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
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GloryUkraine
Не буду ставити планку». Твердохліб – про гол у ворота Левого Берега.
---------------
Не підкажете якою ногою забив гол правою чи лЕвою?
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