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Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 09:54 | Обновлено 25 июля 2025, 09:55
122
0

Кривбасс провел первую тренировку после сборов в Словении

Криворожский клуб готовится к старту УПЛ

25 июля 2025, 09:54 | Обновлено 25 июля 2025, 09:55
122
0
Кривбасс провел первую тренировку после сборов в Словении
Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» провел первый матч после возвращения со сборов в Словении.

Представитель Украинской Премьер-лиги завершил сборы, которые длились с 26 июня по 19 июля. За это время криворожский клуб провел 5 контрольных матчей, в которых добыл лишь 1 победу.

Команда начала подготовку к новому сезону чемпионата Украины. В первом туре «Кривбассу» предстоит встретиться с «Колосом» из Ковалевки. Встреча состоится 1 августа в 15:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок клуба «ЮКСА» устроился в «Кривбасс» тренером.

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Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
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