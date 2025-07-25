Кривбасс провел первую тренировку после сборов в Словении

Криворожский «Кривбасс» провел первый матч после возвращения со сборов в Словении.

Представитель Украинской Премьер-лиги завершил сборы, которые длились с 26 июня по 19 июля. За это время криворожский клуб провел 5 контрольных матчей, в которых добыл лишь 1 победу.

Команда начала подготовку к новому сезону чемпионата Украины. В первом туре «Кривбассу» предстоит встретиться с «Колосом» из Ковалевки. Встреча состоится 1 августа в 15:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок клуба «ЮКСА» устроился в «Кривбасс» тренером.