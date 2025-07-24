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Украина. Премьер лига
24 июля 2025, 02:20 | Обновлено 24 июля 2025, 02:28
44
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок клуба ЮКСА устроился в Кривбасс тренером

Дмитрий Семенов будет отвечать за физическую подготовку женской команды

24 июля 2025, 02:20 | Обновлено 24 июля 2025, 02:28
44
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок клуба ЮКСА устроился в Кривбасс тренером
ФК Кривбасс. Дмитрий Семенов

24-летний специалист Дмитрий Семенов стал тренером по физической подготовке женской команды «Кривбасса».

Семенов выступал на юношеском уровне за команду «Кривбасс-84» из Кривого Рога, а уже на профессиональном уровне был в распоряжении клуба «ЮКСА» из Тарасовки, правда, играл лишь за вторую команду на чемпионат области.

Игровую карьеру завершил рано. Параллельно работал детским тренером в футбольных академиях «СпортиКО» и «ЮКСА».

В клубе из Тарасовки возглавлял различные возрастные группы детских команд. Дмитрий Семенов работал с командами U-11, U-13, U-15, U-17.

Опыт с женской командой у Семенова будет впервые.

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Дмитрий Семенов Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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