ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок клуба ЮКСА устроился в Кривбасс тренером
Дмитрий Семенов будет отвечать за физическую подготовку женской команды
24-летний специалист Дмитрий Семенов стал тренером по физической подготовке женской команды «Кривбасса».
Семенов выступал на юношеском уровне за команду «Кривбасс-84» из Кривого Рога, а уже на профессиональном уровне был в распоряжении клуба «ЮКСА» из Тарасовки, правда, играл лишь за вторую команду на чемпионат области.
Игровую карьеру завершил рано. Параллельно работал детским тренером в футбольных академиях «СпортиКО» и «ЮКСА».
В клубе из Тарасовки возглавлял различные возрастные группы детских команд. Дмитрий Семенов работал с командами U-11, U-13, U-15, U-17.
Опыт с женской командой у Семенова будет впервые.
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