Журналист – о Роме и Довбике: «Они это делают, чтобы избавиться от него»

Итальянский журналист Марко Валерио Корси высказался по поводу победы «Ромы» в товарищеском матче с «УниПомецией» (9:0), в котором новичок римлян и конкурент украинского форварда Артема Довбика за место в стартовом составе Эван Фергюсон забил четыре гола.

Я видел основные моменты встречи. Фергюсон, конечно, хорошо себя проявил, но товарищеские матчи ничего не стоят. Я не теряю дара речи из-за этого. «Унипомеция» кажется мне слабым испытанием.

Сложно воспринимать футбол серьезно, если думаешь, что игрок может стать феноменом в матче против команды низшего уровня. Я вижу желание превозносить Фергюсона, чтобы избавиться от Довбика», – сказал Корси в эфире Tele Radio Stereo.

Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Довбик.