Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист – о Роме и Довбике: «Они это делают, чтобы избавиться от него»
Италия
26 июля 2025, 16:11 |
348
0

Журналист – о Роме и Довбике: «Они это делают, чтобы избавиться от него»

Марко Валерио Корси поделился мнениями о товарищеском матче римского клуба

26 июля 2025, 16:11 |
348
0
Журналист – о Роме и Довбике: «Они это делают, чтобы избавиться от него»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Марко Валерио Корси высказался по поводу победы «Ромы» в товарищеском матче с «УниПомецией» (9:0), в котором новичок римлян и конкурент украинского форварда Артема Довбика за место в стартовом составе Эван Фергюсон забил четыре гола.

Я видел основные моменты встречи. Фергюсон, конечно, хорошо себя проявил, но товарищеские матчи ничего не стоят. Я не теряю дара речи из-за этого. «Унипомеция» кажется мне слабым испытанием.

Сложно воспринимать футбол серьезно, если думаешь, что игрок может стать феноменом в матче против команды низшего уровня. Я вижу желание превозносить Фергюсона, чтобы избавиться от Довбика», – сказал Корси в эфире Tele Radio Stereo.

Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Довбик.

По теме:
Колос проводит товарищеский матч с ФК ЮКСА. Стартовые составы
Красивый гол не помог. Ливерпуль проиграл Милану
Василий КУРКО: «Думаю, что команда готова к началу чемпионата»
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Эван Фергюсон товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Футбол | 26 июля 2025, 01:25 32
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»

Филиппов попробовал объяснить поражение Полесья

7 футболистов, которых Минай помог раскрыть для украинской Премьер-лиги
Футбол | 26 июля 2025, 11:20 6
7 футболистов, которых Минай помог раскрыть для украинской Премьер-лиги
7 футболистов, которых Минай помог раскрыть для украинской Премьер-лиги

Клуб из Закарпатской области однозначно оставил след в элитарном дивизионе нашего футбола

«Настоящий нокаут». Журналист AS посоветовал Реалу подписать звезду Шахтера
Футбол | 26.07.2025, 16:06
«Настоящий нокаут». Журналист AS посоветовал Реалу подписать звезду Шахтера
«Настоящий нокаут». Журналист AS посоветовал Реалу подписать звезду Шахтера
20-летний британец занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей
Бокс | 25.07.2025, 21:02
20-летний британец занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей
20-летний британец занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Бокс | 26.07.2025, 12:55
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
24.07.2025, 23:00 196
Футбол
Чисора назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Чисора назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
25.07.2025, 04:40 4
Бокс
Тедди АТЛАС: «Никогда не думал, что скажу такое об Усике, но это правда»
Тедди АТЛАС: «Никогда не думал, что скажу такое об Усике, но это правда»
25.07.2025, 04:03
Бокс
Эксперт назвал клуб, который станет третьей силой в УПЛ
Эксперт назвал клуб, который станет третьей силой в УПЛ
24.07.2025, 20:34 9
Футбол
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
25.07.2025, 04:59 1
Бокс
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 7
Футбол
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
25.07.2025, 01:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем