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26 июля 2025, 13:19 | Обновлено 26 июля 2025, 13:20
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0

Марсель – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 26 июля в 21:00 по Киеву

26 июля 2025, 13:19 | Обновлено 26 июля 2025, 13:20
11
0
Марсель – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Жирона. Виктор Цыганков

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26 июля на Эстади де ла ФАФ пройдет товарищеский матч, в котором Олимпик Марсель встретится с Жироной. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Марсель

Команда имеет громадную популярность и немалые исторические заслуги. Но получалось далеко не все, а сезон 2023/2024 и вовсе был провален. Реакция на это была серьезной: на тренерском посту появился Де Дзерби, а состав пополнился рядом достаточно статусных новичков. Все это принесло эффект. Всерьез как-то конкурировать с нынешним ПСЖ было просто невозможно. Но бывший наставник Шахтера принес новым подопечным второе место в Лиге 1.

Безусловно, сейчас на Велодроме готовятся к возвращению в Лигу чемпионов. Тут и аренда Веа, и Медины у Ланса, и, главное, вернули Обамеянга - ради этого Пьер-Эмерик разорвал свой контракт с Аль-Кадисией и получил, даже в свои 36 лет, сразу двухлетний контракт - немалое доверие к габонскому бомбардиру.

Жирона

Клуб может считаться практически полной противоположностью для своего следующего соперника. Это, по сути, ноунейм, что провел в два захода пока что пять сезонов в Примере. Да, он входит в структуру Манчестер Сити, но в 2023/2024 получилось выдать громкую сенсацию: Цыганков (а тогда еще и Довбик, что стал лучшим бомбардиром всей Ла Лиги!) стали третьими.

Но после такого резкого прыжка команда, расставшаяся с рядом лидеров, довольно ожидаемо сдала. Причем везде, от дебютной Лиги чемпионов и до Копы дель Рей, а в Примере только в концовке, весной, окончательно избавились от угрозы вылета - там закончили только на восемнадцатой позиции. Но не факт, что сейчас уроки получилось выучить, вот и с Эспаньолом была только нулевая ничья в контрольном поединке.

Статистика личных встреч

В 2016-м году клубы уже играли в товарищеском поединке. Тогда более звездные французы выиграли 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят особенно в Цыганкова и компанию. Обамеянг со старыми-новыми партнерами должен показать более высокий класс и уже за счет этого победить (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Марсель
26 июля 2025 -
21:00
Жирона
Победа Марселя 1.88 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Марсель Жирона товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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