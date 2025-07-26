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Товарищеские матчи
Марсель
26.07.2025 21:00 – FT 2 : 0
Жирона
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Испания
26 июля 2025, 23:35 |
257
1

Фиаско Цыганкова и Крапивцова. Жирона без шансов проиграла Марселю

Каталонцы уступили со счетом 0:2

26 июля 2025, 23:35 |
257
1
Фиаско Цыганкова и Крапивцова. Жирона без шансов проиграла Марселю
ФК Жирона. Владислав Крапивцов

26 июля на Эстади де ла ФАФ прошел товарищеский матч, в котором Олимпик Марсель встретился с Жироной.

Победу во встрече со счетом 2:0 одержал Марсель, который тренирует экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В старте каталонцев сегодня вышел Виктор Цыганков, а вот Владислав Крапивцова остался в запасе – вышел во втором тайме и пропустил один гол.

Голы за французов забивали Мейсон Гринвуд и Амин Гуири.

Товарищеский матч, 26 июля.

Марсель – Жирона – 2:0

Голы: Гринвуд, 35, Гуири, 62

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Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Жирона Марсель товарищеские матчи
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Saltovka
Еврейский мальчик сильно сдал. Что в сборной что в Жироне...
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