Фиаско Цыганкова и Крапивцова. Жирона без шансов проиграла Марселю
Каталонцы уступили со счетом 0:2
26 июля на Эстади де ла ФАФ прошел товарищеский матч, в котором Олимпик Марсель встретился с Жироной.
Победу во встрече со счетом 2:0 одержал Марсель, который тренирует экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби.
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В старте каталонцев сегодня вышел Виктор Цыганков, а вот Владислав Крапивцова остался в запасе – вышел во втором тайме и пропустил один гол.
Голы за французов забивали Мейсон Гринвуд и Амин Гуири.
Товарищеский матч, 26 июля.
Марсель – Жирона – 2:0
Голы: Гринвуд, 35, Гуири, 62
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) July 26, 2025
🔴⚪️ #OMGirona pic.twitter.com/SmachBpV7x
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