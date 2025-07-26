Отрезали электричество. Известный украинский клуб имеет финансовые проблемы

Известный украинский клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами – по информации источника сотрудники одесского «Черноморца» более двух месяцев не получают зарплату.

«Отрезали электричество на базе за неуплату. Сидят на генераторе. Вода на подходе. Зарплату не дали. Скоро выходим на трехмесячную задолженность», – сообщили неутешительные новости.

На данный момент одесский клуб продолжает подготовку к новому сезону. По итогам кампании 2024/25 подопечные Александра Кучера заняли последнее место в элитном дивизионе и вылетели в Первую лигу.

После этого главный тренер «моряков» сообщил, что клуб откажется от большого количества арендованных футболистов и сделает ставку на воспитанников одесской команды, который хотят играть за «Черноморец».

Кроме того, продолжается активная работа на трансферном рынке – в последнее время на просмотр прибыл воспитанник киевского «Динамо» Евгений Рязанцев.