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Украина. Первая лига
12 июля 2025, 17:49 |
251
0

Черноморец активно ищет новичков. Просматривает воспитанника Динамо

Одесский клуб готовится к Первой лиге

12 июля 2025, 17:49 |
251
0
Черноморец активно ищет новичков. Просматривает воспитанника Динамо
ФК Металлист. Евгений Рязанцев

Группа новичков, которые находятся на просмотре в одесском Черноморце, постоянно расширяется. Одна часть футболистов уже успела заключить контракты с клубом, вторая продолжает доказывать свою профпригодность, а третью составили те, кто по тем или иным причинам не останется в Одессе.

Как стало известно из источников Sport.ua, очередным потенциальным новичком «Черноморца» стал воспитанник футбольной школы киевского «Динамо» Евгений Рязанцев. Этот 23-летний полузащитник в последнее время выступал в составе перволигового «Миная». В сезоне-2024/25 за закарпатский клуб он сыграл 18 матчей, в которых отличился 4 голами.

До появления в «Минае» Рязанцев успел поиграть в харьковском «Металлисте», испанской «Понферрадине» и киевском «Динамо» (U-19).

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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