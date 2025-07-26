Колос и Эпицентр проводят товарищеский матч в Ковалевке
Поединок пройдет на стадионе «Колоса» и начнется в 12:00
«Колос» и «Эпицентр» продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. В субботу, 26 июля, команды проведут контрольный поединок на поле «Колоса».
На летних учебно-тренировочных сборах «Колос» провел пять спаррингов. Начала команда Руслана Костышина с двух поражений. «Колос» проиграл клубу Первой лиги «Виктория» Сумы (0:1) и со счетом 2:3 уступил «Вересу». Затем «Колос» разгромил «Левый Берег» (7:2) и со счетом 3:1 обыграл СК «Полтава». В предыдущем спарринге «Колос» со счетом 1:2 проиграл черкасскому ЛНЗ.
«Эпицентр» провел шесть контрольных матчей. Команда Сергея Нагорняка обыграла винницкую «Ниву» (4:0) и хмельницкое «Подолье» (1:0), уступил «Буковине» (0:2) и «Колосу-2» (2:4), а также сыграл вничью с «Рухом» (1:1) и «Оболонью» (1:1).
Матч «Колос» – «Эпицентр» начнется в 12:00. Трансляция не запланирована.
26 июля «Колос» проведет еще один матч. Подопечные Руслана Костышина сыграют с ФК ЮКСА. Начало поединка в 17:00
Ранее сообщалось, что «Шахтер» отдал в аренду голкипера. Будет играть в «Колосе».
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