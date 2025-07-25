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Лига конференций
25 июля 2025, 18:19 |
1439
1

Вице-президент Партизана: «Когда Александрия приедет в Белград...»

Предраг Миятович недоволен поведением футболистов и тренера украинской команды

25 июля 2025, 18:19 |
1439
1
Вице-президент Партизана: «Когда Александрия приедет в Белград...»
ФК Партизан. Предраг Миятович

24 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись «Александрия» и сербский «Партизан». Украинский клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

Это противостояние запомнится болельщикам многочисленными конфликтами. Накануне первого поединка главный тренер «горожан» Кирилл Нестеренко обвинил соперника в поездке в россию.

В ответ сербская пресса раскритиковала серебряного призера Премьер-лиги из-за поведения болельщиков, футболистов и наставника. На этом скандал не закончился.

Представители «Партизана» разозлились из-за того, что украинский клуб отказался от организации официального ужина накануне первого матча. Сербский клуб пообещал ответить взаимностью:

«Когда Александрия приедет в Белград, никакого совместного ужина не будет. Не было перед этим поединком, не будет и в Сербии», – заявил вице-президент команды Предраг Миятович.

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Лига конференций Александрия Партизан Белград Предраг Миятович Кирилл Нестеренко
Николай Титюк Источник
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Комментарии 1
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DK2025
Вот прям таки всю жизнь мечтали с вами вместе поужинать, братки хуютинские!
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