Вице-президент Партизана: «Когда Александрия приедет в Белград...»

24 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись «Александрия» и сербский «Партизан». Украинский клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

Это противостояние запомнится болельщикам многочисленными конфликтами. Накануне первого поединка главный тренер «горожан» Кирилл Нестеренко обвинил соперника в поездке в россию.

В ответ сербская пресса раскритиковала серебряного призера Премьер-лиги из-за поведения болельщиков, футболистов и наставника. На этом скандал не закончился.

Представители «Партизана» разозлились из-за того, что украинский клуб отказался от организации официального ужина накануне первого матча. Сербский клуб пообещал ответить взаимностью:

«Когда Александрия приедет в Белград, никакого совместного ужина не будет. Не было перед этим поединком, не будет и в Сербии», – заявил вице-президент команды Предраг Миятович.