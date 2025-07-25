Эксфорвард Шахтера: «Он тест прошел. Он турок и матч был против турок»

Эксфорвард «горняков» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил работу Арды Турана на посту главного тренера «Шахтера».

«Он тест прошел. Тем более для него это была очень важная игра. Туран встретился со своими фанатами. Он турок и матч был с турецкой командой. Я считаю, что он был очень серьезно сконфигурирован, чтобы выиграть этот поединок.

Очень дисциплинированно сыграл «Шахтер» под руководством Турана. И с выбором футболистов в стартовый состав он не ошибся. Он выпустил на поле нужный стартовый состав. Это все-таки, наверное, тренерское видение и видение какой-нибудь игры.

Это можно внести в актив Турана. «Шахтер» сыграл очень хороший матч. Говорят, что побеждает команда, а проигрывает тренер. Но в этом случае я считаю, что этот поединок выиграл тренер.