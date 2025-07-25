Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксфорвард Шахтера: «Он тест прошел. Он турок и матч был против турок»
Лига Европы
25 июля 2025, 16:59 |
333
0

Эксфорвард Шахтера: «Он тест прошел. Он турок и матч был против турок»

Андрей Воробей высказался о работе Арды Турана

25 июля 2025, 16:59 |
333
0
Эксфорвард Шахтера: «Он тест прошел. Он турок и матч был против турок»
Getty Images/Global Images Ukraine

Эксфорвард «горняков» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил работу Арды Турана на посту главного тренера «Шахтера».

«Он тест прошел. Тем более для него это была очень важная игра. Туран встретился со своими фанатами. Он турок и матч был с турецкой командой. Я считаю, что он был очень серьезно сконфигурирован, чтобы выиграть этот поединок.

Очень дисциплинированно сыграл «Шахтер» под руководством Турана. И с выбором футболистов в стартовый состав он не ошибся. Он выпустил на поле нужный стартовый состав. Это все-таки, наверное, тренерское видение и видение какой-нибудь игры.

Это можно внести в актив Турана. «Шахтер» сыграл очень хороший матч. Говорят, что побеждает команда, а проигрывает тренер. Но в этом случае я считаю, что этот поединок выиграл тренер.

По теме:
Целе – АЕК Ларнака – 1:1. Видео голов и обзор матча
Дарья БОНДАРЬ: «Я не знала, что так популярна в Турции»
ВИДЕО. 51 передача подряд. Шахтер наслаждается голом в ворота Бешикташа
Бешикташ Андрей Воробей Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Арда Туран
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Федецкий разнес звезду Шахтера: «Как-то нужно договариваться»
Футбол | 25 июля 2025, 16:41 0
Федецкий разнес звезду Шахтера: «Как-то нужно договариваться»
Федецкий разнес звезду Шахтера: «Как-то нужно договариваться»

Артему не понравилась игра Георгия Судакова против «Бешикташа»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Футбол | 25 июля 2025, 10:32 3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»

Известный украинский специалист прокомментировал победу донецкой команды

«Верили до последних минут». Андриевский – о матче с Санта-Коломой
Футбол | 25.07.2025, 09:36
«Верили до последних минут». Андриевский – о матче с Санта-Коломой
«Верили до последних минут». Андриевский – о матче с Санта-Коломой
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Футбол | 25.07.2025, 00:20
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Футбол | 24.07.2025, 23:00
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
25.07.2025, 06:20 1
Бокс
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
24.07.2025, 08:02 13
Футбол
«Я шокирован». Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций
«Я шокирован». Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций
25.07.2025, 04:57 24
Футбол
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
24.07.2025, 21:55 155
Футбол
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
25.07.2025, 06:23 5
Футбол
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 5
Бокс
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
24.07.2025, 08:32 17
Бокс
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
24.07.2025, 05:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем