Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер провел очень достойную игру, мне понравилось»

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua ответил на вопросы касательно яркой выездной победы донецкой команды над турецким «Бешикташем» в Стамбуле (2:4) в рамках квалификации Лиги Европы.

– Андрей, какие у вас эмоции от матча квалификации Лиги Европы «Бешикташ» – «Шахтер» (2:4)? Донецкая команда сыграла как в лучшие времена?

– Результат такой интересный для нашей команды. Довольно–таки уверенный, скажем так. Бросилось в глаза то, что качество игры с таким хорошим соперником довольно–таки достойное. Особенно это было заметно в первые 30 минут первого тайма, а во второй половине поединка в заключительные 30 минут. «Шахтер» достойно выглядел и показал неплохое качество игры. Тем более, если сравнивать с прошлогодним «Шахтером» при Пушиче, когда донецкая команда хорошо стартовала, а потом ее не хватало. И, к сожалению, тогда потеряли много очков в связи с физической готовностью. В этом матче бросилось в глаза то, что «Шахтер» был физически готов и выдержал 90 минут матча.

– Вы имеете ввиду, что при Пушиче неплохо начинали, но не получалось удержать нужный результат?

– Неплохо начинали, а потом сдувались. При Пушиче было заметно, что первые 15–20 минут «Шахтер» играл, а потом переставал играть. Поэтому и проигрывались матчи. Сейчас концентрация и физическая готовность на неплохом уровне. По крайней мере, в этом поединке было так. Да, в первом тайме была концовка провальная. Но это происходило из-за индивидуальных ошибок. Где–то потеряли концентрацию, а турки этим воспользовались и начали наседать. Потом «Шахтер» во втором тайме взял игру под свой контроль. Где-то чуть-чуть остыли и, скажем так, добились хорошего результата. Выездная победа 2:4 – это хороший результат. Но есть еще вторая игра и все может быть в футболе. Поэтому расслабляться нельзя.

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– И Алиссон сказал, что на ответный матч надо выходить так, как будто счет первой встречи 0:0.

– Конечно. Турки просто так не отдадут. Если бы счет был 3:0 или 4:0 в пользу «Шахтера», тогда можно было бы сказать, что мы уверенно себя будем чувствовать. Но здесь еще ничего не ясно. Но все равно выездная победа 2:4 в первом матче – это результат достойный.

– Бразильцы в эпизодах с забитыми мячами индивидуальные качества проявили. Что можно об этом сказать?

– Вообще в целом «Шахтер» продемонстрировал хорошую игру. В первом тайме первые минут 30 достойно играли. И все было по делу. Понятно, что индивидуальные качества тоже имеют место. Хороший проход Алиссона и его удар нужно отметить. Также Кевина можно отметить.

– Кевин вообще хет-трик мог оформить.

– Да-да. «Шахтер» очень достойную игру провел. Мне понравилось.

– Если говорить о личностях, кого бы вы еще выделили?

– Я бы выделил крайних вингеров Кевина и Алиссона. И по личностям я бы еще выделил Очеретько. Мне его игра понравилась. Я знал Очеретько до его перехода в «Карпаты». Это был такой еще юный футболист нестабильный. Нельзя говорить об одном матче, но было заметно, что от него исходит уверенность. Вел себя он как лидер. Очеретько и подсказывал много на поле, и вел игру. Мне очень понравилась его игра. Я думаю, что в ближайшем будущем он станет лидером «Шахтера», и середина поля будет под его контролем. Не зря Туран Олегу доверил место в составе. Он отыграл весь матч довольно–таки уверенно. Я думаю, что «Шахтер» не прогадал, отдав Очеретько в аренду. А сейчас он лидер команды.

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– И в сборную Украины, получается, можно его приглашать?

– Конечно. Для него открываются все двери. Я думаю, Ребров, наверное, заметил его игру. Я думаю, что на ближайшие матчи начнут и Очеретько вызывать. Дадут ему шанс.

– Ризнык опять выручал?

– Многие ребята очень хорошо сыграли. Ризнык само собой выручает нашу команду, цементируя сзади все. Но по этому матчу хотелось бы Очеретько выделить.

– Как оцените игру Николая Матвиенко? Справляется он с ролью капитана? В принципе нормально выглядит на поле и ведет за собой команду.

– Да–да, справляется. Он игрок с опытом. Но прослеживаются в его действиях ошибки. Немного он ошибался позиционно. Хорошо, что его подстраховали. Были моменты в первом и втором таймах, когда Бондарь страховал его. Где–то допускались ошибки с его стороны. Но в целом с ролью капитана Матвиенко справился.

– Первый серьезный тест Арда Туран прошел? На заполненном стадионе и при фантастической поддержке, о чем вы до матча говорили, «Шахтер» под руководством турецкого коуча красиво выиграл.

– Он тест прошел. Тем более для него это была очень важная игра. Туран встретился со своими фанатами. Он турок и матч был с турецкой командой. Я считаю, что он был очень серьезно настроен на то, чтобы выиграть этот поединок! Хочется отметить то, что очень дисциплинированно сыграл «Шахтер» под руководством Турана. И с выбором футболистов в стартовый состав он не прогадал. Он выпустил на поле нужный стартовый состав. Это все-таки, наверное, тренерское видение и видение какой-то игры. Это можно занести в актив Турана. «Шахтер» сыграл очень хороший матч. Говорят, что побеждает команда, а проигрывает тренер. Но в этом случае, я считаю, что этот поединок выиграл и тренер.

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– И выиграть противостояние у Сульшера тоже заслуживает уважения.

– Да-да, конечно. Но хочется отметить в целом команду и тренерский штаб. «Шахтер» очень хорошо сыграл.

– Что еще можно добавить по «Шахтеру»?

– Хочется поздравить команду. Теперь они должны готовиться ко второму очень сложному матчу. Но это преимущество в два гола дает уверенность и надежду нам на проход дальше.

– «Бешикташ» серьезно настроен на второй поединок. Представители турецкой команды об этом сразу сказали в интервью. В том числе Абрахам сделал серьезное заявление.

– Вселяет надежду качество игры «Шахтера» в первом поединке. Нельзя сказать, что «Бешикташ» плохо играл. Нет. Я считаю, что «Шахтер» сильно играл. Поэтому вселяет надежду то, что результат закономерный. И, скажем так, с хорошим настроением мы будем играть во втором поединке.

– Это то, о чем вы говорили в прошлом сезоне? Вы акцентировали на том, что хочется видеть «Шахтер», который создает много моментов и много забивает.

– Да-да. Я хочу, чтобы «Шахтер» играл результативно. Чтобы это было интересно зрителям, спонсорам, руководству и так далее. В этом поединке «Шахтер» показал игру хорошего качества. Надеюсь, что второй матч будет проходить в таком же русле.