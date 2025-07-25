Андрей ВОРОБЕЙ: «При нем горняки неплохо начинали, а потом сдувались»

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua вспомнил, как «горняки» играли при тренерстве Марино Пушича.

«Неплохо начинали, а потом сдувались. При Пушиче было заметно, что первые 15–20 минут «Шахтер» играл, а потом переставал играть. Поэтому и проигрывали матчи. Сейчас концентрация и физическая готовность на неплохом уровне. По крайней мере, в этом поединке было так. Да, в первом тайме была провальная концовка.

Но это происходило из-за индивидуальных ошибок. Где-то потеряли концентрацию, а турки этим воспользовались и начали наступать. Затем «Шахтер» во втором тайме взял игру под свой контроль.

Где-то немного остыли и, скажем так, достигли хорошего результата. Выездная победа 2:4 – это хороший результат. Но есть еще вторая игра, и все может быть в футболе. Поэтому расслабляться нельзя.