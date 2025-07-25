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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «При нем горняки неплохо начинали, а потом сдувались»
Лига Европы
25 июля 2025, 15:41 |
408
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «При нем горняки неплохо начинали, а потом сдувались»

Бывший игрок вспомнил, как «Шахтер» играл при прошлом тренере

25 июля 2025, 15:41 |
408
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «При нем горняки неплохо начинали, а потом сдувались»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua вспомнил, как «горняки» играли при тренерстве Марино Пушича.

«Неплохо начинали, а потом сдувались. При Пушиче было заметно, что первые 15–20 минут «Шахтер» играл, а потом переставал играть. Поэтому и проигрывали матчи. Сейчас концентрация и физическая готовность на неплохом уровне. По крайней мере, в этом поединке было так. Да, в первом тайме была провальная концовка.

Но это происходило из-за индивидуальных ошибок. Где-то потеряли концентрацию, а турки этим воспользовались и начали наступать. Затем «Шахтер» во втором тайме взял игру под свой контроль.

Где-то немного остыли и, скажем так, достигли хорошего результата. Выездная победа 2:4 – это хороший результат. Но есть еще вторая игра, и все может быть в футболе. Поэтому расслабляться нельзя.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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