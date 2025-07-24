РОТАНЬ: «Понимаем, что коэффициенты для Украины – очень важная вещь сейчас»

Главный тренер Полесья Руслан Ротань дал пресс-конференцию перед матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против клуба Санта-Колома из Андорры:

– Геннадий Буткевич сказал, что в бизнесе, как и в спорте, побеждает тот, кто видит на шаг вперёд, чувствует момент и верит в победу. Что-то из этого вам близко?

– Я думаю, это правильные слова от нашего президента. Они только мотивируют. Всё начинается с тренировок – там куётся будущая победа. Отношения на тренировках переносятся в игры. Это главное – побеждать на тренировках, побеждать в играх, быть максималистом. И в жизни так же, как и в спорте.

– Для Полесья это уже второй еврокубковый сезон. И сейчас важно дать такой имиджевый бой. Насколько вы ощущаете ответственность в контексте коэффициентов и уровня Украины?

– Согласен на сто процентов. Нам отступать некуда. Мы уже многое потеряли, поэтому хотим быть полезными. Не только как молодая еврокубковая команда, но и полезными для Украины. Мы понимаем, что коэффициенты – это сейчас очень важная вещь. И это мотивирует – и нас, и игроков, и болельщиков. Это хорошая мотивация перед завтрашним матчем и теми, что будут дальше. Концентрация, стопроцентная собранность – мы к этому готовы.

– Как формировалась обойма на игру? Чем руководствовались?

– Как только мы пришли, я сразу сказал ребятам: всё начинается с тренировок. Показывайте себя там, показывайте себя в играх. У нас есть конкуренция. Обойма большая. Сегодня кто-то сильнее, завтра – другой. Надо выкладываться на сто процентов – и на тренировках, и в матчах.

– Сейчас популярна фраза: «Каждая команда научилась играть в футбол». Но если отбросить штампы – Санта-Колома выглядит как подарок. Если не выиграть – это провал?

– Вы, наверное, оцениваете по названию. Никто не знает команду. Санта-Колома – чемпион Андорры. А чемпион – это уже что-то. И у них, если я не ошибаюсь, 14–15 игроков – это выпускники испанских академий: Сарагоса, Реал Сосьедад. Это серьёзно. И в Европе сейчас очень важна дисциплина. Команды играют компактно, организованно. Санта-Колома – именно такая команда. Они хотят играть с мячом, очень организованные. В матчах с Борацем они это показали. В первом матче могли ещё 3–4 мяча забить. Во втором – больше играли от результата. И пока не было удаления – игра была равной. А Борац, между прочим, в прошлом сезоне дошёл до 1/8 финала Лиги конференций. Поэтому мы должны уважать каждого соперника. Не имеет значения – Санта-Колома или Милан. Мы должны смотреть на себя, но и уважать оппонента.

– Когда начали готовиться к Санта-Коломе – после первой игры (4:1) или второй (0:2)?

– Ещё в Житомире на пресс-конференции я говорил: на бумаге – это Борац, но в футболе всё бывает. И так и случилось. После первого матча уже было более-менее ясно: хороший матч от Санта-Коломы. Мы уже понимали, что шансы – где-то 60 на 40 в их пользу. Поэтому готовились и к Борацу, и к Санта-Коломе. А когда увидели результат второго матча – уже окончательно сосредоточились.

– Сколько сценариев в голове уже прокрутили? Насколько важно создать преимущество уже в первом матче?

– Мы понимаем: у нас два матча – дома и в гостях. Мы должны быть максимально агрессивными, злыми, голодными до результата. Сборы были качественными. Благодарим руководство, что дали возможность провести сборы за границей, сыграть с командами, которые выступают в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов. Эти спарринги были очень нужны. Я считаю, мы хорошо подготовились к квалификации.

– В прошлом сезоне были претензии к реализации и структуре ради структуры. На сборах видно, что команда стала более нацеленной на ворота. Но реализации ещё не хватает. Вы согласны?

– Это будет всегда. Мы всегда будем недовольны. Современный футбол – это до третьей зоны. Первую-вторую зоны можно пройти быстро. А вот в третьей зоне – отсутствие агрессии, реализации, мастерства. Всё это нужно нарабатывать. И главное – концентрация и внутренний голод до голов. Всё это формируется на тренировках и в голове. Если очень чего-то хочешь – обязательно добьёшься.

– Объявлено о трансфере Никиты Кравченко. Это точечное усиление? Как долго планировался переход?

– Да, вы правильно сказали – нам нужно было пересмотреть своих игроков, оценить их качества. Мы не увидели ничего плохого на правом фланге, но действительно нуждались в усилении. Никита – именно тот игрок, который даст нам дополнительные качества в работе с мячом, в построении атаки, в балансе. Он точно добавит конкуренции, и мы станем сильнее.

– Как оцените условия подготовки в Словакии, на этом стадионе?

– Хотим поблагодарить за условия и этот современный стадион. Он новый, компактный, уютный. Мне очень понравился. Поле ещё не видел, но слышал хорошие отзывы. А для футболиста самое важное – это качественное поле. Мы живём этими матчами, пришли к ним через тяжёлую подготовку. И сейчас начинается футбольный праздник. Мы должны быть позитивными, поддерживать друг друга, кайфовать от того, что у нас есть такие условия. И, конечно, благодарность нашим воинам, которые нас защищают и дали возможность участвовать в еврокубках.

– И последний вопрос: Руслан Бабенко останется капитаном? Вы строите новую команду. Изменится ли капитан?

– Ни в коем случае. Я не вижу проблем – ни ментальных, ни каких-либо других. Коллектив замечательный. Когда я пришёл, сказал: «Мы ничего радикально менять не будем». У нас хороший капитан, хорошие вице-капитаны, игроки, которые могут повести за собой. Самое важное сейчас – это сыгранность и улучшение взаимопонимания. Мы работаем всего месяц, и этого мало. Но я благодарен игрокам – они очень качественно воспринимают информацию, максимально сконцентрированы на тренировках и голодны до требований. Это – главное.

ВИДЕО. Пресс-конференция Руслана Ротаня перед матчем Лиги конференций