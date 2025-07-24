РОТАНЬ: «Никто не знает клуб Санта-Колома? А это чемпион Андорры»

Головний тренер Полісся Руслан Ротань оцінив суперника у майбутньому матчі Q2 Ліги конференцій проти клубу «Санта-Колома» з Андорри:

«Ніхто не знає команду «Санта-Колома»? Це чемпіон Андорри, де 14–15 гравців з академій Іспанії – «Реал Сосьєдад», «Сарагоса». Команда дисциплінована, компактна, хоче володіти м’ячем. У матчі з «Борацом» вони мали ще 3–4 моменти. «Борац» – команда, яка дійшла до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Потрібно поважати суперника – чи це «Санта-Колома» чи «Мілан».

Ще в Житомирі на прес-конференції я сказав – на папері «Борац», а у футболі все буває. Після першого матчу вже було більш-менш ясно – «Санта-Колома» провела хороший матч. Ми готувались до обох варіантів, а після другого матчу вже мали всю інформацію.

У нас два матчі – вдома і на виїзді. Потрібно бути агресивними, голодними до результату. Підготовка була якісною. Дякуємо керівництву за збори за кордоном, п’ять спарингів з учасниками єврокубків – Ліги конференцій, Ліги Європи, Ліги чемпіонів. Це допомогло добре підготуватися».

ВІДЕО. Прес-конференція Руслана Ротаня перед матчем Ліги конференцій