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  4. РОТАНЬ: «Никто не знает клуб Санта-Колома? А это чемпион Андорры»
Лига конференций
24 июля 2025, 00:23 | Обновлено 24 июля 2025, 00:44
354
1

РОТАНЬ: «Никто не знает клуб Санта-Колома? А это чемпион Андорры»

Наставник Полесья отметил, что нужно уважать любого соперника

24 июля 2025, 00:23 | Обновлено 24 июля 2025, 00:44
354
1
РОТАНЬ: «Никто не знает клуб Санта-Колома? А это чемпион Андорры»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Головний тренер Полісся Руслан Ротань оцінив суперника у майбутньому матчі Q2 Ліги конференцій проти клубу «Санта-Колома» з Андорри:

«Ніхто не знає команду «Санта-Колома»? Це чемпіон Андорри, де 14–15 гравців з академій Іспанії – «Реал Сосьєдад», «Сарагоса». Команда дисциплінована, компактна, хоче володіти м’ячем. У матчі з «Борацом» вони мали ще 3–4 моменти. «Борац» – команда, яка дійшла до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Потрібно поважати суперника – чи це «Санта-Колома» чи «Мілан».

Ще в Житомирі на прес-конференції я сказав – на папері «Борац», а у футболі все буває. Після першого матчу вже було більш-менш ясно – «Санта-Колома» провела хороший матч. Ми готувались до обох варіантів, а після другого матчу вже мали всю інформацію.

У нас два матчі – вдома і на виїзді. Потрібно бути агресивними, голодними до результату. Підготовка була якісною. Дякуємо керівництву за збори за кордоном, п’ять спарингів з учасниками єврокубків – Ліги конференцій, Ліги Європи, Ліги чемпіонів. Це допомогло добре підготуватися».

ВІДЕО. Прес-конференція Руслана Ротаня перед матчем Ліги конференцій

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Руслан Ротань Полесье Житомир Санта-Колома Лига конференций пресс-конференция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Vbolivalnyk-Peter
Андорра за населенням менше умовного Кам'янець-Подільського, що ніхто не знає чемпіона Камєянець-Полільська з футболу? Дивина... Там же населення більше на 30 тис. ніж в Андоррі... Ротань розкажи нам...
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