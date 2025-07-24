БАБЕНКО: «Не праздную голы, потому что не забиваю. В ЛК надо пройти дальше»

Полузащитник «Полесья» Руслан Бабенко принял участие в пресс-конференции перед матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против клуба «Санта-Колома» из Андорры:

– Настроение очень позитивное, потому что мы наконец-то дождались официальных матчей. Будем стараться выложиться по максимуму.

– Входить в сезон сразу с еврокубков – это непросто. «Полесье» уже второй год подряд начинает именно так. Насколько сборов хватает для таких матчей? Может, хотелось бы сначала сыграть несколько матчей в УПЛ?

– Я считаю, что нет разницы, где начинаем – в чемпионате или в еврокубках. Мы хорошо подготовились, у нас были сильные соперники на сборах. Это очень важно. В прошлом сезоне мы готовились в Украине, в этот раз – за границей, и подготовка была качественная.

– Вы когда-то говорили, что не празднуете голы. Если получится забить в Лиге конференций, возможно, даже первый мяч команды в сезоне – будет какое-то особенное празднование?

– Да вы смеетесь (улыбается). Я не праздную, потому что просто не забиваю. [Реплика Руслана Ротаня: «Намек правильный – надо забивать»]. Если получится – празднование будет обычным. Самое главное – чтобы команда прошла дальше, и все.

– Это уже не первый евросезон для вас в составе «Полесья». Насколько изменилась атмосфера в команде? Чувствуете ли вы, как капитан, большую ответственность?

– Честно, я не чувствую, что на мне большая ответственность. Тренерский штаб все берет на себя. Даже когда мы немного нервничаем на тренировках, они нас успокаивают, настраивают. Команда очень заряжена, все ждали официальных матчей. Ждем завтрашнего дня.

– Какой главный урок вы извлекли из прошлого еврокубкового опыта? Чего бы не хотелось повторить?

– Тяжело сказать, потому что сейчас у нас новый тренерский штаб, новые требования, новый подход. Но хорошо помню, как в прошлом сезоне в первом матче мы проигрывали 0:1, побежали отыгрываться и сразу же пропустили второй. Так делать нельзя.

ВИДЕО. Пресс-конференция перед матчем Лиги конференций