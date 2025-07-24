Олег ШАНДРУК: «Наш прогресс? Это покажут игры чемпионата»

Главный тренер ривненского Вереса Олег Шандрук остался доволен последней игрой на тренировочном сборе. «Верес» одержал уверенную победу над «Подольем» (4:1)

«Имеем победный результат. Контрольный матч на сборах, слава Богу, что без без тревог. Хочу поблагодарить очередной раз болельщиков за их поддержку. Несмотря на товарищеский статус игры нас пришли поддержать немало людей.

Основной объем работы – сделали, выполнили и тактические задачи и физические. Поэтому двигаемся дальше.

Усталость есть, но это физическая усталость на фоне нагрузок. Старт нового сезона уже очень близко, игроки с нетерпением ждут первого тура чемпионата. Насколько очевиден наш прогресс? Я думаю, что опять же – это покажут игры чемпионата. Потому что контрольные поединки на сборах - это одно. Другая история – это официальные игры».