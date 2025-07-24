Ничья для Сикана, Батагова. Трабзонспор и турецкие гранды провели спарринги
Галатасарай и Фенербахче убедительно выиграли товарищеские матчи
Европейские команды проводят товарищеские матчи во время подготовки к новому сезону.
Турецкий Трабзонспор сыграл вничью с командой Персеполис из Ирана (0:0).
За турецкую команду со старта сыграли украинцы Даниил Сикан (заменен на 69-й мин) и Арсений Батагов (заменен на 78-й минуте).
Другие турецкие топ-гранды убедительно выиграли товарищеские матчи. Галатасарай переиграл Кальяри (3:1), а Фенербахче разгромил Аль-Иттихад (4:0).
Товарищеский матч. 23 июля 2025
Трабзонспор (Турция) – Персеполис (Иран) – 0:0
Галатасарай (Турция) – Кальяри (Италия) – 3:1
Голы: Шаллаи, 20, Барыш Йылмаз, 30, Арда Уньяй, 58 – Адопо, 16
Фенербахче (Турция) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 4:0
Голы: Эн-Несири, 9, Шиманськи, 16, Дуран, 77, 88
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