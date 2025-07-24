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Товарищеские матчи
Галатасарай
23.07.2025 20:30 – FT 3 : 1
Кальяри
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Турция
24 июля 2025, 04:19 | Обновлено 24 июля 2025, 04:42
19
0

Ничья для Сикана, Батагова. Трабзонспор и турецкие гранды провели спарринги

Галатасарай и Фенербахче убедительно выиграли товарищеские матчи

24 июля 2025, 04:19 | Обновлено 24 июля 2025, 04:42
19
0
Ничья для Сикана, Батагова. Трабзонспор и турецкие гранды провели спарринги
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан (в центре)

Европейские команды проводят товарищеские матчи во время подготовки к новому сезону.

Турецкий Трабзонспор сыграл вничью с командой Персеполис из Ирана (0:0).

За турецкую команду со старта сыграли украинцы Даниил Сикан (заменен на 69-й мин) и Арсений Батагов (заменен на 78-й минуте).

Другие турецкие топ-гранды убедительно выиграли товарищеские матчи. Галатасарай переиграл Кальяри (3:1), а Фенербахче разгромил Аль-Иттихад (4:0).

Товарищеский матч. 23 июля 2025

Трабзонспор (Турция) – Персеполис (Иран) – 0:0

Галатасарай (Турция) – Кальяри (Италия) – 3:1

Голы: Шаллаи, 20, Барыш Йылмаз, 30, Арда Уньяй, 58 – Адопо, 16

Фенербахче (Турция) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 4:0

Голы: Эн-Несири, 9, Шиманськи, 16, Дуран, 77, 88

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товарищеские матчи Трабзонспор Персеполис видео голов и обзор Фенербахче Аль-Иттихад Джидда Галатасарай Кальяри Даниил Сикан Арсений Батагов Роланд Шаллаи Барыш Йылмаз Юссеф Эн-Несири Себастьян Шиманьски Джон Дуран
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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