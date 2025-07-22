В среду, 23 июля состоится товарищеская встреча между турецким «Галатасараем» и итальянским «Кальяри». По киевскому времени игра начнется в 20:30.

Галатасарай

В прошлом сезоне команда уже в третий раз стала чемпионом Турции, получив 95 баллов за 36 поединков национальной лиги. Коллектив опередил «Фенербахче», ставшее серебряным призером на 11 очков. Также «Галатасараю» покорился кубок страны, в финале клуб разгромил«Трабзонспор» со счетом 3:0. В Лиге Европы турки уступили «АЗ Алкмар» в 1/16 финала турнира.

Кальяри

За 38 поединков Серии А в прошлом сезоне коллектив набрал 36 очков и занял 15 место, оторвавшись от зоны вылета на 5 зачетных пунктов. В Кубке Италии «Кальяри» вылетели еще на стадии 1/8 финала после разгромного поражения 4:0 против «Ювентуса». На международной арене команда не выступала совсем.

Интересные факты

«Галатасарай» отметился 91 голом в прошлом сезоне чемпионата Турции – лучший результат среди всех команд.

В последних 8 официальных играх «Кальяри» одержали всего 2 победы.

Выигрышная серия «Галатасарая» продолжается уже 13 поединков подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.78.

Прогноз Sport.ua Галатасарай Кальяри Тотал больше 3 1.78 Сделать ставку

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