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Товарищеские матчи
22 июля 2025, 22:28 |
36
0

Галатасарай – Кальяри. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 23 июля в 20:30 по Киеву

22 июля 2025, 22:28 |
36
0
Галатасарай – Кальяри. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Галатасарай

В среду, 23 июля состоится товарищеская встреча между турецким «Галатасараем» и итальянским «Кальяри». По киевскому времени игра начнется в 20:30.

Галатасарай

В прошлом сезоне команда уже в третий раз стала чемпионом Турции, получив 95 баллов за 36 поединков национальной лиги. Коллектив опередил «Фенербахче», ставшее серебряным призером на 11 очков. Также «Галатасараю» покорился кубок страны, в финале клуб разгромил«Трабзонспор» со счетом 3:0. В Лиге Европы турки уступили «АЗ Алкмар» в 1/16 финала турнира.

Кальяри

За 38 поединков Серии А в прошлом сезоне коллектив набрал 36 очков и занял 15 место, оторвавшись от зоны вылета на 5 зачетных пунктов. В Кубке Италии «Кальяри» вылетели еще на стадии 1/8 финала после разгромного поражения 4:0 против «Ювентуса». На международной арене команда не выступала совсем.

Интересные факты

  • «Галатасарай» отметился 91 голом в прошлом сезоне чемпионата Турции – лучший результат среди всех команд.
  • В последних 8 официальных играх «Кальяри» одержали всего 2 победы.
  • Выигрышная серия «Галатасарая» продолжается уже 13 поединков подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.78.

Прогноз Sport.ua
Галатасарай
23.07.2025 -
20:30
Кальяри
Тотал больше 3 1.78 Сделать ставку

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Галатасарай Кальяри товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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