Хет-трик Гринвуда. Марсель, Галатасарай и Фенербахче выиграли спарринги

Европейские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

Вечером 20 июля Марсель, Галатасарай и Фенербахче выиграли спарринги у команд ниже классом.

Хет-трик оформил Мейсон Гринвуд из Марселя в матче против команды Эксельсиор Масслейс (5:0).

Товарищеские матчи. 20 июля

Эксельсиор Масслейс (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 0:5

Голы: Медина, 16, Гринвуд, 28, 34, 38, Роу, 37

Галатасарай (Турция) – Адмира Ваккер (Австрия) – 2:1

Голы: Кон, 10, Арда Уньяй, 57 – Шмидт, 58

Лейрия (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 0:2

Голы: Зе Витор, 57 (автогол), Кахведжи, 90+3

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