Хет-трик Гринвуда. Марсель, Галатасарай и Фенербахче выиграли спарринги
Европейские клубы проводят контрольные матчи на летних сборах
Европейские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
Вечером 20 июля Марсель, Галатасарай и Фенербахче выиграли спарринги у команд ниже классом.
Хет-трик оформил Мейсон Гринвуд из Марселя в матче против команды Эксельсиор Масслейс (5:0).
Товарищеские матчи. 20 июля
Эксельсиор Масслейс (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 0:5
Голы: Медина, 16, Гринвуд, 28, 34, 38, Роу, 37
Галатасарай (Турция) – Адмира Ваккер (Австрия) – 2:1
Голы: Кон, 10, Арда Уньяй, 57 – Шмидт, 58
Лейрия (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 0:2
Голы: Зе Витор, 57 (автогол), Кахведжи, 90+3
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