Колонизация Премьершипа. Почему инвесторы из США скупают клубы из Шотландии

Шотландский Премьершип – это вовсе не тот чемпионат, за перипетиями в котором на регулярной основе наблюдают десятки миллионов фанатов по всему миру. После того, как в 2012 году из-за финансовых проблем из элитарного дивизиона был исключен «Рейнджерс», вынужденный впоследствии возвращаться в сильнейшую национальную лигу с самых низов, что заняло несколько лет, истинным гегемоном Премьершипа окончательно стал «Селтик». Лишь невероятная самоотдача и усердие позволили игрокам «Рейнджерс» под руководством англичанина Стивена Джеррарда в сезоне-2020/21 не допустить того, чтобы «кельты» добились уникального для клубного шотландского футбола достижения – десяти кряду побед в чемпионате. Однако после того «Селтик» уже четырежды подряд опять выигрывал «золото» национальной лиги, не встречая серьезного сопротивления.

Во многом поэтому интерес к шотландскому Премьершипу вне пределов Шотландии и упал. Однако в последнее время события, происходящие вокруг клубов тамошнего элитарного дивизиона, показывают, что очень скоро «Селтику», вероятно, будет уже не так-то и легко штамповать чемпионские титулы. Все из-за прихода в шотландский клубный футбол инвесторов из США, которые ныне буквально выстраиваются в очередь, чтобы прикупить тот или иной клуб Премьершипа…

В конце мая было объявлено, что американский консорциум, возглавляемый владельцами клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Сан-Франциско Фортинайнерс» и магнатом в сфере здравоохранения Эндрю Кавеной, завершил поглощение футбольного клуба «Рейнджерс». Инвесторы из США приобрели контрольный пакет акций «плюшевых мишек» (51%) и сразу же объявили, что инвестируют порядка 20 миллионов фунтов в клуб, в котором Кавена получил пост председателя совета директоров.

rangers.co.uk. Эндрю Кавена

После того, как сделка была завершена Кавена заявил клубному каналу «плюшевых мишек» следующее: «Нас привлекло многое, но, думаю, я все время возвращаюсь к трем пунктам. Первое – это болельщики. Широта фан-базы «Рейнджерс» невероятна. У нас миллионы болельщиков по всему миру, более 600 фан-клубов, и за последний год мы продали более 400 тысяч комплектов формы. Дело не только в дыхании, но и в глубине страсти. Каждый раз, когда вы разговариваете с болельщиком, вы просто чувствуете прилив сил и его любовь к клубу, поэтому болельщики – это первое, на что нужно обратить внимание».

«Второе – это «Айброкс», наша крепость. Это невероятно сложное место для игры команде-сопернице, что дает нам преимущество, и это волшебное место для болельщиков».

«Третье, что нас привлекло, – это турниры. Каждый год у нас есть шанс выиграть чемпионат, два кубка и сыграть в Европе. Думаю, большинство клубов были бы рады получить хотя бы один из этих шансов, а в «Рейнджерс» мы получаем все три».

И если первые два мотива, которые, по признанию Кавены, побудили американцев стать владельцами контрольного пакета акций легендарного шотландского гранда откровенно попахивают популизмом, то вот третий, очевидно, смахивает на исключительную правду. А если так, то совсем неудивительно, что в настоящий момент уже 6 из 12 клубов шотландского Премьершипа принадлежат инвесторам из США. Это не просто какая-то дань моде, а самая настоящая революция, а то и тотальная колонизация!

Если провести анализ европейского футбольного рынка, то можно прийти к тому же выводу, который, вероятно, сделали для себя американские инвесторы: существует исторически престижная лига, которая в настоящий момент оказалась задвинута глубоко на периферию, и в которой есть всего два гранда, причем дела одного из них ныне обстоят не очень-то и хорошо.

Более того, по континентальным меркам «Селтик» и «Рейнджерс», которые для Шотландии являются безоговорочными топами, выглядят обычными середняками. По оценкам портала Transfermarkt, нынешняя стоимость состава «Селтика» сопоставима с составом, который есть у итальянского «Дженоа» – команды, которая уже давным-давно не хватает звезд с неба в Серии А.

Исходя из этого, напрашивается ключевой вывод, о котором, собственно, и говорил Кавена – ресурсы, нужные для поддержания необходимого уровня конкурентоспособности в Премьершипе не так уж и велики, а разница в привлекательности, по сравнению с топ-лигами континента, заключается в том, что в данном конкретном случае их достаточно, чтобы бороться за национальный титул. И, что еще важнее, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

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Причем подобного рода аргументы полностью применимы не только к «Рейнджерс», но и к более «мелким» клубам Премьершипа. Нынешний разрыв между «Селтиком» и всеми остальными в шотландском элитарном дивизионе не выглядит чем-то абсолютно непреодолимым, как это можно наблюдать между лидерами и середняками-аутсайдерами английской Премьер-лиги, итальянской Ла Лиги или немецкой Бундеслиги. Неслучайно, помимо смены владельцев у «Рейнджерс», этим же летом также произошла передача права собственности на «Ливингстон» предпринимателю Кэлвину Форду – потомку Генри Форда, основателя одного из самых известных автомобильных брендов в мире. Помимо этого уже несколько лет в двух клубах из Данди (в один из них – «Данди Юнайтед» – недавно перебрался украинский голкипер ЛНЗ Евгений Кучеренко, за которого черкасский клуб выручил порядка 300 тысяч евро) также действует двойное американское руководство. Тем временем Билл Фоли, владелец «Борнмута», только что инвестировал в «Хиберниан», плюс «Сент-Джонстон» также имеет возможность рассчитывать на американские инвестиции.

Конечно, американизация футбола в Глазго и его окрестностях – вовсе не редкость, и ее масштабы сопоставимы с тем, что происходит в Англии, где только в высшем дивизионе каждый второй клуб преимущественно американский. Практика распространения таймшеров только усилила эту тенденцию в футбольном мире. С точки зрения инвесторов, шотландский Премьершип мог бы иметь все задатки своего рода лиги развития для английской Премьер-лиги – это само по себе было бы огромным успехом, учитывая, что в настоящее время на него приходится лишь пятая часть финансов Чемпионшипа и совсем немного больше, чем на Лигу 1.

Короче говоря, нынешний Премьершип – это особенно благоприятная среда для экспериментов, чему также способствуют достаточно высокие результаты шотландской национальной сборной: тамошние молодые игроки требуют пространства для развития и дальнейшего масштабирования, а новые владельцы могут вдохнуть новую жизнь в чемпионат, который давно заслуживает на второй шанс к перерождению, повышению зрелищности и интриги. Как минимум в теории ситуация однозначно выглядит типичным «win-win».