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Товарищеские матчи
ЮКСА
23.07.2025 15:00 – 16 0 : 0
Чернигов
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Украина. Первая лига
23 июля 2025, 14:23 |
61
0

ЮКСА проводит контрольный матч с ФК Чернигов. Стартовые составы

Поединок пройдет в Буче и начнется в 15:00

23 июля 2025, 14:23 |
61
0
ЮКСА проводит контрольный матч с ФК Чернигов. Стартовые составы
ФК ЮКСА

ЮКСА и «Чернигов» продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В среду, 23 июля, команды проведут товарищеский матч.

Для ЮКСА этот спарринг станет пятым на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда обыграла «Чайку» (1:0), проиграла дебютанту Второй лиги киевскому клубу «Ребел» (0:2) и уступила Шахтеру» U-19 (0:1). В предыдущем контрольном матче команда со счетом 0:2 проиграла черкасскому ЛНЗ.

ФК «Чернигов» в прошлом сезоне выступал во Второй лиге. Команда заняла второе место в группе Б, а в переходных матчах за место в Первой лиге одолела запорожский «Металлург».

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный». Начало встречи в 15:00.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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