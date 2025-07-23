ЮКСА проводит контрольный матч с ФК Чернигов. Стартовые составы

ЮКСА и «Чернигов» продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В среду, 23 июля, команды проведут товарищеский матч.

Для ЮКСА этот спарринг станет пятым на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда обыграла «Чайку» (1:0), проиграла дебютанту Второй лиги киевскому клубу «Ребел» (0:2) и уступила Шахтеру» U-19 (0:1). В предыдущем контрольном матче команда со счетом 0:2 проиграла черкасскому ЛНЗ.

ФК «Чернигов» в прошлом сезоне выступал во Второй лиге. Команда заняла второе место в группе Б, а в переходных матчах за место в Первой лиге одолела запорожский «Металлург».

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный». Начало встречи в 15:00.