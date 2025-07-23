ЮКСА разобралась с новичком Первой лиги в контрольном матче
Подопечные Андерсона Мендеса Рибейро забили дважды в ворота «Чернигова»
23 июля в товарищеском матче встречались ЮКСА из Тарасовки и новичок Первой лиги - ФК «Чернигов».
Оба клуба готовятся к новому сезону. У команды из Тарасовки амбициозные планы - желает замахнуться на Премьер-лигу. А вот для «Чернигова» главная задача - остаться в Первой лиге Украины.
В первом тайме команды мячей не забивали - 45 минут прошли в равной борьбе.
Что же касается второй половины игры, то здесь лучшими были футболисты клуба ЮКСА. Они больше атаковали и создавали опасные моменты. А уже в конце матча форвард команды из Тарасовки Матеус Фого сумел оформить дубль.
В итоге - 2:0 в пользу ФК ЮКСА.
Контрольный матч. 23 июля
ЮКСА Тарасовка – ФК Чернигов - 2:0
Голы: Фого, 78, 80
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