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ЮКСА
23.07.2025 15:00 – FT 2 : 0
Чернигов
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Украина. Первая лига
23 июля 2025, 17:19 |
113
0

ЮКСА разобралась с новичком Первой лиги в контрольном матче

Подопечные Андерсона Мендеса Рибейро забили дважды в ворота «Чернигова»

23 июля 2025, 17:19 |
113
0
ЮКСА разобралась с новичком Первой лиги в контрольном матче
ФК ЮКСА

23 июля в товарищеском матче встречались ЮКСА из Тарасовки и новичок Первой лиги - ФК «Чернигов».

Оба клуба готовятся к новому сезону. У команды из Тарасовки амбициозные планы - желает замахнуться на Премьер-лигу. А вот для «Чернигова» главная задача - остаться в Первой лиге Украины.

В первом тайме команды мячей не забивали - 45 минут прошли в равной борьбе.

Что же касается второй половины игры, то здесь лучшими были футболисты клуба ЮКСА. Они больше атаковали и создавали опасные моменты. А уже в конце матча форвард команды из Тарасовки Матеус Фого сумел оформить дубль.

В итоге - 2:0 в пользу ФК ЮКСА.

Контрольный матч. 23 июля

ЮКСА Тарасовка – ФК Чернигов - 2:0

Голы: Фого, 78, 80

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ЮКСА Тарасовка Чернигов Первая лига Украины товарищеские матчи Андерсон Мендес Рибейро Матеус Фого
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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