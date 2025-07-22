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Товарищеские матчи
Прикарпатье
22.07.2025 14:00 – FT 3 : 0
Карпаты Львов U-19
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Украина. Первая лига
22 июля 2025, 16:34 | Обновлено 22 июля 2025, 16:35
185
0

Прикарпатье в контрольном матче обыграло Карпаты U-19

Поединок прошел в Ивано-Франковске на стадионе «Рух»

22 июля 2025, 16:34 | Обновлено 22 июля 2025, 16:35
185
0
Прикарпатье в контрольном матче обыграло Карпаты U-19
ФК Прикарпатье

«Прикарпатье» продолжает подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. Во вторник, 22 июля, команда из Ивано-Франковска провела очередной товарищеский матч.

Соперником «Прикарпатья» стала юношеская команда львовских «Карпат». В прошлом сезоне «Карпаты» в чемпионате U-19 заняли третье место, пропустив вперед «Динамо» U-19 и «Шахтер» U-19.

«Прикарпатье» открыло счет на 17-й минуте матча. Автором гола стал Василий Цюцюра.

Перед перерывом хозяева закрепили свое преимущество. Помог им в этом автогол игрока «Карпат» U-19.

В начале второго тайма в ворота «Карпат» U-19 влетел третий мяч. Игроки «Прикарпатья» могли забить еще, но свои моменты не реализовали.

Товарищеский матч. 22 июля. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Карпаты» U-19 Львов – 3:0

Голы: Цюцюра (17), Черненко (45, автогол), Барчук (48)

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Прикарпатье Ивано-Франковск Карпаты Львов U-19 Василий Цюцюра
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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