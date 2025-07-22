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Украина. Первая лига
22 июля 2025, 13:29 |
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Прикарпатье и Карпаты U-19 проводят товарищеский матч

Поединок пройдет в Ивано-Франковске на стадионе «Рух» и начнется в 14:00

22 июля 2025, 13:29 |
120
0
Прикарпатье и Карпаты U-19 проводят товарищеский матч
ФК Прикарпатье

«Прикарпатье» продолжает подготовку к началу нового сезона в Первой лиге. Во вторник, 22 июля, клуб из Ивано-Франковска проведет очередной спарринг.

Соперником «Прикарпатья» станет юношеская команда львовских «Карпат». В прошлом сезоне «Карпаты» U-19 заняли в чемпионате третье место, пропустив вперед юношеские команды «Динамо» и «Шахтера».

«Прикарпатье» на летних сборах провело три контрольных матча. Команда обыграла клубы «Куликов-Белка» (3:1) и «Скала 1911» (3:2), а также со счетом 1:2 уступила тернопольской «Ниве».

Поединок «Прикарпатья» и «Карпат» U-19 пройдет на стадионе «Рух». Начало матча в 14:00. Игра пройдет без зрителей.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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