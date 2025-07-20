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Товарищеские матчи
Прикарпатье
20.07.2025 13:00 – FT 1 : 2
Нива Тернополь
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Товарищеские матчи
20 июля 2025, 19:09 |
203
0

Прикарпатье уступило в товарищеском матче тернопольской Ниве

Командам придется сыграть еще на официальном уровне

20 июля 2025, 19:09 |
203
0
Прикарпатье уступило в товарищеском матче тернопольской Ниве
ФК Прикарпатье. Василий Француз

20 июля в рамках подготовки к новому сезону товарищеский матч сыграли «Прикарпатье» и «Нива».

Гости очень быстро вышли вперед – на 9-й минуте игрок, находящийся на просмотре в «Ниве», забил в девятку.

Больше в первом тайме голов болельщики не увидели.

Во втором тайме прикарпатцы заработали право на пенальти – с отметки уверенно пробил Василий Француз. Но уже в ответной атаке Андрей Бей снова вывел «Ниву» вперед.

В итоге гол Бея оказался победным.

Контрольный матч

Прикарпатье Ивано-Франковск — Нива Тернополь — 1:2

Голы: Француз, 76 (пенальти), — ГНП, 9, Бей, 77

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Прикарпатье Ивано-Франковск Нива Тернополь товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Василий Француз
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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