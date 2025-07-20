Прикарпатье уступило в товарищеском матче тернопольской Ниве
Командам придется сыграть еще на официальном уровне
20 июля в рамках подготовки к новому сезону товарищеский матч сыграли «Прикарпатье» и «Нива».
Гости очень быстро вышли вперед – на 9-й минуте игрок, находящийся на просмотре в «Ниве», забил в девятку.
Больше в первом тайме голов болельщики не увидели.
Во втором тайме прикарпатцы заработали право на пенальти – с отметки уверенно пробил Василий Француз. Но уже в ответной атаке Андрей Бей снова вывел «Ниву» вперед.
В итоге гол Бея оказался победным.
Контрольный матч
Прикарпатье Ивано-Франковск — Нива Тернополь — 1:2
Голы: Француз, 76 (пенальти), — ГНП, 9, Бей, 77
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