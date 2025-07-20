Прикарпатье уступило в товарищеском матче тернопольской Ниве

20 июля в рамках подготовки к новому сезону товарищеский матч сыграли «Прикарпатье» и «Нива».

Гости очень быстро вышли вперед – на 9-й минуте игрок, находящийся на просмотре в «Ниве», забил в девятку.

Больше в первом тайме голов болельщики не увидели.

Во втором тайме прикарпатцы заработали право на пенальти – с отметки уверенно пробил Василий Француз. Но уже в ответной атаке Андрей Бей снова вывел «Ниву» вперед.

В итоге гол Бея оказался победным.

Контрольный матч

Прикарпатье Ивано-Франковск — Нива Тернополь — 1:2

Голы: Француз, 76 (пенальти), — ГНП, 9, Бей, 77