Клубы-участники КЧМ как персонажи 3-го сезона Игры в кальмара

«Игра в кальмара» – больше чем сериал. Это событие, явление. А если так – он заслуживает упоминания даже на спортивном сайте. Да и повод есть: клубный ЧМ прямо очень сильно напоминает Игру. Немалое количество участников соревнуется за деньги и... все. Ну серьезно, очень развлекают комментарии футболистов и тренеров, участвующих в турнире. До КЧМ все высказывались о соревновании как о ненужном и плохом, а тут – «турнир лучших команд мира». Серьезно? Вот что с людьми делают правила игры и желание заработать. Об этом и «Игра в кальмара» – о соревновании, которое было создано из-за всего того плохого, что есть в людях, а именно жадности, желания наживы, жестокости и т. д. Создание клубного ЧМ продиктовано той же причиной – природой человека. Просто кто-то хочет больше заработать, и ничто не остановит его в достижении этой цели.

Если проводить параллели – то до конца. В этом тексте найдем среди участников КЧМ команды-копии участников КЧМ в последнем сезоне «Игры в кальмара». Конечно, не обойдется без спойлеров, поэтому если еще не посмотрели, но собираетесь – добавьте этот текст себе в закладки и вернитесь позже.

Ги Хун (№456) – Реал Мадрид

Главный герой истории. Он побеждает в первом сезоне и планирует отправиться к дочери, вот-вот сядет в самолет... но в последний момент останавливается. Видит вербовщика и решает, что должен положить конец Игре. Ги Хун устраивает охоту на местного HR, по итогам которой добивается своего – снова попадает на Игру. Теперь его задача – не только выжить, но и отомстить. Он потерял слишком много, он видел смерти – он хочет, чтобы организаторы за все заплатили. С такой же злобой и в таком же статусе приехал на клубный ЧМ «Реал». Он уже побеждал, уже доказывал, что является лучшим, поэтому на этот раз на большом турнире с другой целью – заставить замолчать всех хейтеров. «Реал» на КЧМ отвечает на сокрушительную в течение сезона критику победами. Потому что настолько зол на всех вокруг.

Джон Хи (№222) – Челси

Джон Хи, как и все другие участники Игры, соревнуется ради денег. С ними уже проблема, но дальше – только сложнее, ведь она беременна. Причем на позднем сроке, поэтому играет не только за себя, но и за своего ребенка. В какой-то момент рожает посреди одного из соревнований, а затем жертвует собой ради благополучия ребенка. Тогда VIP-гости и организатор решают, что номер девушки достанется «по наследству» младенцу – и тот будет играть вместо нее. Напрашивается параллель с «Челси», который на турнир также привез комплект «2 в 1». Одну версию команды мы видели в поединках 3-го тура группового этапа и плей-офф, другую – в дебютных турах. Одна была ленивой и медленной, другая – куда более заинтересованной в выживании на КЧМ. Первую, кстати, пришлось «принести в жертву» ради второй.

Мён Ги (№333) – ПСЖ

В каждой игре на выживание нужен персонаж, который будет водить всех за нос профессионально. Это о Мён Ги, который обманул не только многих участников Игры, но и даже зрителя. Последний целых 2 сезона колебался: положительный это персонаж или нет? Были намеки и на то, и на то. Однако правда всплыла на поверхность в конце, когда Мён Ги четко дал понять: он собирается пожертвовать младенцем ради победы и награды. Он плохой человек. Но какой же универсальный боец! Выигрывал благодаря физической силе, сообразительности, хитрости и т.д. – был успешен во всех возможных аспектах. Он как будто умел все и был рожден для участия в игре. То же самое с «ПСЖ», который безумно сбалансирован и не проседает ни в одном из компонентов игры. Крутой и в атаке, и в обороне. Забивает и в позиционных атаках, и после выпадов на пространстве. (Почти) идеальная команда.

Йон Сик (№7) – Боруссия

Попал в «Игру в кальмара» из-за своей любви к азартным играм. Пришел ради заработка, но не знал, что здесь окажется и его мама. Рядом с ней сразу зарекомендовал себя незрелым и нерешительным. Поэтому всегда балансирует на грани, едва выживает, а еще – не может убить в решающий момент, когда это так нужно. Чем вам не «Боруссия»? Она также любит «развлекаться» на поле и играть результативно. Также не была убедительной: в групповом этапе ни разу не победила с разницей в 2+ гола, заслуживала уступить «Флуминенсе» (0:0), но чудом выжила. Ну и инстинкта убийцы также не имеет, потому что каждый раз сама была виновата в своих проблемах: то комфортное преимущество в счете потеряет, то 4+ xG конвертирует только в один забитый мяч... Чувствуется, что команде не место на турнире – как и Йон Сику в Игре.

Гим Чжа (№149) – Интер

Сравниваю старушку и «Интер» с его старым составом – вы все правильно поняли. Бабушка пришла на Игру, как и все, ради заработка, но быстро осознала, что это за соревнование. Будь ее воля, она бы закончила все еще во время первого голосования. Но не смогла. Пошла дальше. Потеряла сына. А потом поняла, что больше «не вывезет» из-за почтенного возраста и потери всего. «Интер» также не справился из-за возраста и потери пусть и не всего, но самого главного – тренера. Команда с короткой скамейкой запасных уже в апреле-мае выглядела плохо, потому что одни и те же футболисты не могли продолжать играть качественно целый год: многим за 30, организм больше не справляется с такими нагрузками. Еще и потеря Индзаги и замена его на тренера-ноунейма – удар под дых, после которого подняться на ноги сразу почти невозможно. «Интер» и не поднялся.

Хюн Чжу (№120) – Ман Сити

Персонаж оказался на Игре ради того, чтобы заработать на операцию по смене пола. И она искренне считает, что это ей необходимо, потому что без изменений – никак. Во время Игры Хюн Чжу демонстрирует свою силу и боевые навыки, но по-дурацки умирает – отразив несколько опасных атак, получает удар в спину из-за неосторожности. То же самое устроил на КЧМ «Манчестер Сити», который приехал сюда с единственной целью – подготовить почву для удачного старта сезона. Он привез в США своих новичков, причем не только футболистов, но и тренеров, помощников Гвардиолы. Команда демонстрировала силу в группе и разгромила «Ювентус» (5:2), поэтому все поверили, что «горожане» даже могут выиграть кубок... Но они «слились» по итогам дуэли против относительно скромного «Аль-Хиляля» (3:4). Просто не реализовали свои шансы. Как и №120.

Те Хо (№388) – Ювентус

Во втором сезоне этот герой заявляет, что служил во флоте. Но на самом деле не служил: просто хотел, чтобы его считали сильным игроком и взяли в команду. Большую часть времени все думают, что Те Хо – храбрый, да и он сам так начинает думать в какой-то момент… Но в решающие минуты об этом забывает. Он просто испугался продолжать, испугался быть смелым. Результат – наказание в виде смерти за отказ от храбрости. «Ювентус» приехал на КЧМ, по сути, никем – командой, которая даже на уровне Серии А выигрывать достаточно стабильно не может. Но поверил в себя и забил аж 9 голов за 2 стартовых тура – больше всех без учета «Баварии». Казалось бы, все хорошо, игра идет, просто нужно продолжить – однако итальянцы почему-то испугались. То ли своей силы, то ли соперников высокого уровня. Однако результат – разгром от «Сити» (2:5) и сухое поражение от «Реала» (0:1). И все, вылет. Что это было?

Танос (№230) – Бавария

Помните, рассказывал о №333? Тот был хитрым и подстраивался под ситуацию – а Танос этого не делал ни разу. Он всегда гнул свою линию. Если №333 хочет до финала оставаться незаметным и боится нажить себе врагов, то Танос об этом даже не думает: он просто отрывается. Он играет смело и рискованно, а еще, это видно, получает удовольствие от процесса, кайфует от своего пребывания на Игре. Как будто «Баварию» описал, разве нет? Линия обороны – ну такая, зато атака… 10:0 против «Окленда», 4 забитых в ворота крепкого «Фламенго». А это «Бавария» даже не по 90 минут в топ-футбол играет, иногда «выключается», когда чувствует, что ее преимущество – уже большое. В одном матче даже основных футболистов атаки с первых минут не выпустила – очень дерзко и самоуверенно. Такое решение стоит первого места в группе и выхода в тяжелую половину сетки. Танос также был наказан за свой «стиль» игры.

Джун Хо (полицейский) – Атлетико

Насколько он был нужен в сюжете сериала вообще? Ну хорошо, в первом сезоне благодаря его приключениям мы увидели «внутреннюю кухню» Игры. А после этого? На протяжении второго и третьего сезонов Джун Хо… просто существует. Что-то там блуждает, ищет остров на фоне, в конце находит – и все равно ничего не делает. Его вклад в сюжет – самый малый, почти нулевой. Однако актер все равно будет упомянут в титрах, да еще и персонаж как будто ничем не разочарован. «Атлетико» также будет упомянут когда-нибудь как участник первого КЧМ. Хотя стоило бы упоминать его как туриста, потому что команда приехала – и почти сразу уехала домой. Могла спокойно дойти до четвертьфинала. Но нет. Что-то там сыграла 3 матча – и все, достаточно. После финального свистка последнего, после вылета, Гризманн улыбался. Значит, для него и команды все прошло хорошо. Отлично провели время. Но для сюжета не сделали ничего.

Фронтмен (№1) – Аль-Хиляль

Антагонист Ги Хуна с первой же игры хочет убедить главного героя, что человеческая жизнь ничего не стоит. Для этого он устраивает ему проверки. Он хочет знать, как далеко сможет зайти Ги Хун, на что он готов пойти ради достижения цели. Фронтмен ради этого даже сам участвует в Игре, но только на пару раундов. Затем решает самоустраниться – и чтобы проучить Ги Хуна, и потому что его миссия выполнена. «Аль-Хиляль» также был на турнире для этого – чтобы проверить, насколько в порядке топ-команды. Сначала делает это с «Реалом» (1:1), затем – с «Манчестер Сити» (4:3). Не проигрывает в своих дуэлях и решает, что свою роль уже сыграл – самоустраняется сразу после победы над «горожанами», уступая скромному «Флуминенсе» (1:2). Потому что на самом деле «Аль-Хиляль» был тут не для игры – а чтобы донести некую идею до главных героев-клубов и зрителей. Дело сделано? Сделано. Можно уходить в тень.