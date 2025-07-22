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22 июля 2025, 15:46 |
548
0

Ямаль или Дембеле? Обнародован рейтинг лучших футболистов мира

Вершину рейтинга занял Ламин Ямаль

22 июля 2025, 15:46 |
548
0
Ямаль или Дембеле? Обнародован рейтинг лучших футболистов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Усман Дембеле

Портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов мира.

Первое место в нем досталось испанскому вингер каталонской «Барселоны» Ламину Ямалю. Вторую позицию занял вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а тройку замкнул Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Четвертое и пятое места достались Килиану Мбаппе и Рафинье соответственно.

Полный рейтинг лучших футболистов мира по версии GiveMeSport:

  • 1. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
  • 2. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • 3. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
  • 4. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
  • 5. Рафинья (Бразилия, Барселона)
  • 6. Гарри Кейн (Англия, Бавария)
  • 7. Роберт Левандовски (Польша, Барселона)
  • 8. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)
  • 9. Педри (Испания, Барселона)
  • 10. Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами)
  • 11. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
  • 12. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)
  • 13. Витинья (Португалия, ПСЖ)
  • 14. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)
  • 15. Родри (Испания, Манчестер Сити)
  • 16. Федерико Вальверде (Уругвай, Реал Мадрид)
  • 17. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)
  • 18. Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)
  • 19. Деклан Райс (Англия, Арсенал)
  • 20. Коул Палмер (Англия, Челси)
  • 21. Флориан Вирц (Германия, Ливерпуль)
  • 22. Букайо Сака (Англия, Арсенал)
  • 23. Алиссон (Бразилия, Ливерпуль)
  • 24. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
  • 25. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)

Ранее сообщалось о том, что был обнародован рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

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Даниил Кирияка Источник: GiveMeSport
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