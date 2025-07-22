Другие новости22 июля 2025, 15:46 |
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Ямаль или Дембеле? Обнародован рейтинг лучших футболистов мира
Вершину рейтинга занял Ламин Ямаль
22 июля 2025, 15:46 |
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Портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов мира.
Первое место в нем досталось испанскому вингер каталонской «Барселоны» Ламину Ямалю. Вторую позицию занял вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а тройку замкнул Мохамед Салах из «Ливерпуля».
Четвертое и пятое места достались Килиану Мбаппе и Рафинье соответственно.
Полный рейтинг лучших футболистов мира по версии GiveMeSport:
- 1. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
- 2. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- 3. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
- 4. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
- 5. Рафинья (Бразилия, Барселона)
- 6. Гарри Кейн (Англия, Бавария)
- 7. Роберт Левандовски (Польша, Барселона)
- 8. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)
- 9. Педри (Испания, Барселона)
- 10. Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами)
- 11. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
- 12. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)
- 13. Витинья (Португалия, ПСЖ)
- 14. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)
- 15. Родри (Испания, Манчестер Сити)
- 16. Федерико Вальверде (Уругвай, Реал Мадрид)
- 17. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)
- 18. Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)
- 19. Деклан Райс (Англия, Арсенал)
- 20. Коул Палмер (Англия, Челси)
- 21. Флориан Вирц (Германия, Ливерпуль)
- 22. Букайо Сака (Англия, Арсенал)
- 23. Алиссон (Бразилия, Ливерпуль)
- 24. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
- 25. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
Ранее сообщалось о том, что был обнародован рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».
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