Ямаль или Дембеле? Обнародован рейтинг лучших футболистов мира

Портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов мира.

Первое место в нем досталось испанскому вингер каталонской «Барселоны» Ламину Ямалю. Вторую позицию занял вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а тройку замкнул Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Четвертое и пятое места достались Килиану Мбаппе и Рафинье соответственно.

Полный рейтинг лучших футболистов мира по версии GiveMeSport:

1. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

2. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

3. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

4. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)

5. Рафинья (Бразилия, Барселона)

6. Гарри Кейн (Англия, Бавария)

7. Роберт Левандовски (Польша, Барселона)

8. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)

9. Педри (Испания, Барселона)

10. Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами)

11. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)

12. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)

13. Витинья (Португалия, ПСЖ)

14. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)

15. Родри (Испания, Манчестер Сити)

16. Федерико Вальверде (Уругвай, Реал Мадрид)

17. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)

18. Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)

19. Деклан Райс (Англия, Арсенал)

20. Коул Палмер (Англия, Челси)

21. Флориан Вирц (Германия, Ливерпуль)

22. Букайо Сака (Англия, Арсенал)

23. Алиссон (Бразилия, Ливерпуль)

24. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)

25. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)

Ранее сообщалось о том, что был обнародован рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».