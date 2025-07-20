Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Портал CBS Sports обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

По версии портала, фаворитом на победу неожиданно стал египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Второе место досталось бразильскому вингеру каталонской «Барселоны» Рафинье. Тройку замкнул вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

Четвертое и пятое места достались Хвиче Кварацхелие и Педри. Ламин Ямаль занял шестое место рейтинга.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии CBS Sports:

1. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

2. Рафинья (Бразилия, Барселона)

3. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

4. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)

5. Педри (Испания, Барселона)

6. Ламин Ямаль (Испания, Барселона).

7. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

8. Витинья (Португалия, ПСЖ)

9. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)

10. Коул Палмер (Англия, Челси)

Ранее сообщалось о том, что Гарет Бэйл назвал победителя «Золотого мяча» 2025.