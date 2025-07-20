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20 июля 2025, 20:47 |
1198
1

Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Список возглавил Мохамед Салах

20 июля 2025, 20:47 |
1198
1
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Золотой мяч

Портал CBS Sports обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

По версии портала, фаворитом на победу неожиданно стал египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Второе место досталось бразильскому вингеру каталонской «Барселоны» Рафинье. Тройку замкнул вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

Четвертое и пятое места достались Хвиче Кварацхелие и Педри. Ламин Ямаль занял шестое место рейтинга.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии CBS Sports:

  • 1. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
  • 2. Рафинья (Бразилия, Барселона)
  • 3. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • 4. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
  • 5. Педри (Испания, Барселона)
  • 6. Ламин Ямаль (Испания, Барселона).
  • 7. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
  • 8. Витинья (Португалия, ПСЖ)
  • 9. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
  • 10. Коул Палмер (Англия, Челси)

Ранее сообщалось о том, что Гарет Бэйл назвал победителя «Золотого мяча» 2025.

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рейтинг Золотой мяч Барселона ПСЖ Ливерпуль Челси Мохамед Салах Ламин Ямаль Хвича Кварацхелия Витинья (ПСЖ) Ашраф Хакими Джанлуиджи Доннарумма Рафинья Диас Усман Дембеле Педри Коул Палмер
Даниил Кирияка Источник: CBS Sports
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Комментарии 1
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Mark4854590
Та віддайте ЗМ Мессі. Оно чувак черговий дубль зробив)
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