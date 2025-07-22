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ATP
22 июля 2025, 13:44 | Обновлено 22 июля 2025, 13:48
54
0

НОРМАН: «После Вавринки будет очень сложно работать с другим игроком»

Шведский тренер поделился рядом интересных признаний об их союз со швейцарцем

22 июля 2025, 13:44 | Обновлено 22 июля 2025, 13:48
54
0
НОРМАН: «После Вавринки будет очень сложно работать с другим игроком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка и Магнус Норман

Экс-вторая ракетка мира, шведский специалист Магнус Норман был главным тренером Стэна Вавринки с 2013 по 2017 год, а затем вновь присоединился к его команде в 2023 году.

Именно в этот первый период швейцарский теннисист завоевал все три своих титула на турнирах Большого шлема, а также поднялся на третье место в мировом рейтинге. Однако в последние годы 40-летний теннисист испытывает трудности с результатами: с Уимблдона 2024 он не выиграл ни одного матча на турнирах Grand Slam и опустился на 156-е место в рейтинге ATP.

Шведский тренер поделился рядом интересных признаний о значении их союза.

Начало пути

«Мы начали работать вместе в апреле 2013 года, через пару месяцев после того Открытого чемпионата Австралии, на котором Стэн сыграл с Джоковичем в четвертом раунде – Новак выиграл 13:11 в пятом сете. На самом деле, уже во время того турнира я вел переговоры с его агентом, поэтому прекрасно помню, как смотрел тот матч дома. Немного позже мы встретились и начали совместную работу. Хотя он тогда не победил, могу заверить: это один из лучших теннисных матчей, которые я когда-либо видел в жизни».

Знакомство со Стэном

«Я тогда не слишком долго раздумывал – просто взвешивал, стоит ли принять предложение начать работать со Стэном. Уже в тот момент я знал, что он потрясающий игрок, и даже понимал, что он может стать еще сильнее, особенно после того матча с Джоковичем. Я много лет тренировал Робина Седерлинга, и мы часто играли против Вавринки, видели его вблизи, так что я прекрасно знал, какими качествами и достоинствами он обладает».

Уверенность в победе

«Мы часами говорили на эти темы, хотя должен признать: одна из вещей, которая поразила меня больше всего в Стэне, еще до того, как он выиграл свой первый финал «Шлема», это уверенность, с которой он играл. Для меня лично первый финал турнира Большого шлема оказался невероятно сложным – давление было слишком сильным, и я не хотел перегружать его в час перед финалом против Надаля. По сути, я даже не был рядом с ним. Я горжусь тем, как он справился с этим давлением – гораздо лучше, чем я. А затем он стал выдающимся чемпионом на долгие годы.

Удивительно видеть его послужной список побед на крупнейших аренах – немногие игроки могут сказать, что обыгрывали лучших на самых больших кортах».

Профессионализм до последнего дня

«Без сомнений, я ценю ту энергию и готовность, с которыми он по сей день выходит на корт – будь то соревнование или обычная тренировка. Он всегда старается выложиться по максимуму – и это настоящий подарок для тренера. Я бы сказал, это лучшее, что может быть.

Сегодня утром мы провели полуторачасовую тренировку, и признаюсь – я получаю от этого такое же удовольствие, как и в первый день [...] После всего, что мы пережили вместе, мне будет очень тяжело начать работу с другим игроком.

Было так много моментов, и все это благодаря его характеру и той невероятной одноручной задней подаче, которой он продолжает пользоваться. Я до сих пор смотрю его матчи и наслаждаюсь ими, как и раньше, так что открыть новую главу после этого будет действительно непросто».

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Стэн Вавринка
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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