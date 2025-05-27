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Ролан Гаррос
27 мая 2025, 12:18 | Обновлено 27 мая 2025, 12:22
169
0

ВАВРИНКА: «Планирую ли я продолжать? Да. Завтра будет немного легче»

Швейцарец не знает, вернется ли он еще когда-либо на парижский грунт

27 мая 2025, 12:18 | Обновлено 27 мая 2025, 12:22
169
0
ВАВРИНКА: «Планирую ли я продолжать? Да. Завтра будет немного легче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

Спустя десять лет после своего триумфа на Ролан Гаррос Стэн Вавринка выбыл уже в первом раунде, уступив британцу Джейкобу Фирнли.

Швейцарец не знает, вернется ли он еще когда-либо на парижский грунт. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча.

«Я очень доволен своей текущей формой, учитывая возраст, но у каждого есть срок. Я здесь, перед вами, и, конечно, я близок к завершению. Я пока не заканчиваю, но каждую неделю этот момент все ближе.

Сегодня я чувствую разочарование и фрустрацию. Физически и технически я готовлюсь хорошо, считаю, что все еще на хорошем уровне. Но мне не хватает уверенности, я сомневаюсь в матчах. Слишком много вопросов в голове – вместо того, чтобы просто играть в теннис.

Нельзя допустить, чтобы чаши весов склонялись в плохую сторону. С одной стороны – усилия, жертвы, дисциплина, необходимые в 40 лет, чтобы быть на уровне. С другой – должен быть отклик в виде побед или хотя бы матчей, которые заставляют поверить, что все не зря. А сейчас это становится все труднее.

Завершение – это очень личное. Это чувство. Нет никаких гарантий, что я вернусь сюда в следующем году. Если не будет результатов, которые позволят мне снова подняться, я не попрошу wild card, и это уже кое о чем говорит. Я все еще убежден, что способен на многое, но пока не нашел ключ в этом сезоне.

Разочарования становятся все более болезненными, и каждый день я спрашиваю себя: «А не в последний ли раз я тренируюсь? А не последний ли раз я здесь, на Ролан Гаррос?» Вероятность велика, но кто знает…

Иногда все эти мысли мешают мне играть. Планирую ли я продолжать? Да. Сейчас – поражение, и оно болезненно. Завтра будет немного легче. В любом случае, я не уйду с тура внезапно – это точно».

С этими словами Вавринка спокойно ушел с пресс-конференции, пожелав собравшимся удачного завершения турнира.

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Ролан Гаррос 2025 Стэн Вавринка
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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