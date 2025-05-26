Ролан Гаррос26 мая 2025, 18:25 | Обновлено 26 мая 2025, 18:26
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Чемпион Ролан Гаррос 2015 завершил выступление на парижском Шлеме
Стэн Вавринка в трех сетах уступил Джейкобу Фирнли
26 мая 2025, 18:25 | Обновлено 26 мая 2025, 18:26
549
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Чемпион Ролан Гаррос-2015 Стэн Вавринка (ATP 138) завершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В первом раунде швейцарский ветеран, получивший wild card от организаторов турнира, в трех сетах уступил Джейкобу Фирнли (ATP 55) из Великобритании.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 6 минут. Это было их первое очное противостояние.
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Стэн Вавринка (Швейцария) [WC] – Джейкоб Фирнли (Великобритания) – 6:7 (6:8), 3:6, 2:6
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