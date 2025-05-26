Чемпион Ролан Гаррос 2015 завершил выступление на парижском Шлеме

Чемпион Ролан Гаррос-2015 Стэн Вавринка (ATP 138) завершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В первом раунде швейцарский ветеран, получивший wild card от организаторов турнира, в трех сетах уступил Джейкобу Фирнли (ATP 55) из Великобритании.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 6 минут. Это было их первое очное противостояние.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Стэн Вавринка (Швейцария) [WC] – Джейкоб Фирнли (Великобритания) – 6:7 (6:8), 3:6, 2:6