Металлист 1925 и Боруссия М проводят спарринг. Стартовые составы

Харьковский «Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах продолжает подготовку к началу нового сезона. Во вторник, 22 июля, команда Младена Бартуловича проведет шестой контрольный матч.

Соперником станет немецкий клуб «Боруссия» Менхенгладбах. Команда выступает в немецкой Бундеслиге. В прошлом сезоне «Боруссия» Менхенгладбах финишировала на десятом месте турнирной таблицы.

На сборах в Австрии «Металлист 1925» уже провел пять матчей. Команда Младена Бартуловича одержала победу над румынским клубом «Ботошани» (2:0), проиграла греческому «Панатинаикосу» (0:3) и в результативном матче обыграла «Карабах» (5:4). Затем «Металлист 1925» уступил клубу «Вальдхоф» из Третьей лиги чемпионата Германии (0:3), и разошелся миром 0:0 с «Бохумом».

Поединок начнется в 19:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Металлиста 1925».

Стартовые составы

«Боруссия»: Николас, Скалли, Фридрих, Эльведи, Нец, Вайгль(к), Сандер, Штегер, Онора, Ранос, Табакович.

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный(к), Ари Моура, Калитвинцев, Панченко, Антюх, Мба

Запас: Мозиль, Проценко, Коваленко, Капинус, Салюк, Снурницын, Обинайя, Чурко, Гаджиев, Когут, Литвиненко, Король, Овусу.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» нашел новый стадион для домашних матчей.