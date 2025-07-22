Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира снялась с US Open 2025

22-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвень (WTA 6), которая в 2024 году выиграла золотую медаль Олимпийских игр, снялась с Открытого чемпионата США 2025.

19 июля китаянка сообщила, что перенесла операцию на правом локте. Пока что непонятно, когда Чжэн сможет восстановиться и вернуться в Тур.

Вместо Чжэн в основу US Open 2025 попала француженка Леолия Жанжан (WTA 99).

US Open пройдет с 24 августа по 7 сентября. В прошлом году Чжэн добралась до четвертьфинала.

Последний матч шестая ракетка мира провела 1 июля на Уимблдоне, где она уступила Катерине Синяковой.