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US Open
22 июля 2025, 13:16 |
131
0

Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира снялась с US Open 2025

Чжэн Циньвень пропустит Открытый чемпионат США, на котором в 2024 добралась до четвертьфинала

22 июля 2025, 13:16 |
131
0
Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира снялась с US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

22-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвень (WTA 6), которая в 2024 году выиграла золотую медаль Олимпийских игр, снялась с Открытого чемпионата США 2025.

19 июля китаянка сообщила, что перенесла операцию на правом локте. Пока что непонятно, когда Чжэн сможет восстановиться и вернуться в Тур.

Вместо Чжэн в основу US Open 2025 попала француженка Леолия Жанжан (WTA 99).

US Open пройдет с 24 августа по 7 сентября. В прошлом году Чжэн добралась до четвертьфинала.

Последний матч шестая ракетка мира провела 1 июля на Уимблдоне, где она уступила Катерине Синяковой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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