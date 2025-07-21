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Товарищеские матчи
Шарлеруа
21.07.2025 19:00 – FT 1 : 1
Марсель
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Франция
21 июля 2025, 23:23 | Обновлено 21 июля 2025, 23:25
59
0

Гринвуд снова забил. Марсель разошелся миром в спарринге с Шарлеруа

Команды в спарринге забили по одному голу

21 июля 2025, 23:23 | Обновлено 21 июля 2025, 23:25
59
0
Гринвуд снова забил. Марсель разошелся миром в спарринге с Шарлеруа
ФК Марсель

Европейские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

Вечером 21 июля французский Марсель сыграл вничью с бельгийской командой Шарлеруа (1:1).

У бельгийского клуба отличился Роман Фербер, а у Марселя после перерыва гол забил Мейсон Гринвуд.

Интересно, что Гринвуд днем ранее оформил хет-трик в матче против нидерландской команды Эксельсиор Масслейс (5:0).

Товарищеские матчи. 20 июля. Зейст (Нидерланды)

Шарлеруа (Бельгия) – Марсель (Франция) – 1:1

Голы: Фербер, 23 – Гринвуд, 69

Видео голов и обзор матча

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товарищеские матчи Марсель Шарлеруа Мейсон Гринвуд видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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