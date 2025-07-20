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Украина. Премьер лига
20 июля 2025, 22:59 | Обновлено 20 июля 2025, 23:15
184
0

ВИДЕО. Очеретько рассказал о Евро U-21, свадьбе и новой главе в Шахтере

Хавбек поделился впечатлениями от своей футбольной карьеры

20 июля 2025, 22:59 | Обновлено 20 июля 2025, 23:15
184
0
ВИДЕО. Очеретько рассказал о Евро U-21, свадьбе и новой главе в Шахтере
ФК Шахтер. Олег Очеретько

Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько стал гостем программы для клубных медиа.

В откровенном разговоре игрок рассказал о возвращении в донецкий клуб, выступлениях за молодежную сборную Украины на Евро U-21.

Также хавбек поделился мыслями о личных переменах после свадьбы и поддержки семьи, которая помогает двигаться вперед.

Очеретько поделился своими эмоциями, воспоминаниями об академии и о трудностях на пути к основному составу.

ВИДЕО. Очеретько рассказал о Евро U-21, свадьбе и новой главе в Шахтере

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Олег Очеретько Шахтер Донецк видео чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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