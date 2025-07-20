Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько стал гостем программы для клубных медиа.

В откровенном разговоре игрок рассказал о возвращении в донецкий клуб, выступлениях за молодежную сборную Украины на Евро U-21.

Также хавбек поделился мыслями о личных переменах после свадьбы и поддержки семьи, которая помогает двигаться вперед.

Очеретько поделился своими эмоциями, воспоминаниями об академии и о трудностях на пути к основному составу.

ВИДЕО. Очеретько рассказал о Евро U-21, свадьбе и новой главе в Шахтере