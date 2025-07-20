Украина. Премьер лига20 июля 2025, 22:59 | Обновлено 20 июля 2025, 23:15
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ВИДЕО. Очеретько рассказал о Евро U-21, свадьбе и новой главе в Шахтере
Хавбек поделился впечатлениями от своей футбольной карьеры
20 июля 2025, 22:59 | Обновлено 20 июля 2025, 23:15
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Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько стал гостем программы для клубных медиа.
В откровенном разговоре игрок рассказал о возвращении в донецкий клуб, выступлениях за молодежную сборную Украины на Евро U-21.
Также хавбек поделился мыслями о личных переменах после свадьбы и поддержки семьи, которая помогает двигаться вперед.
Очеретько поделился своими эмоциями, воспоминаниями об академии и о трудностях на пути к основному составу.
ВИДЕО. Очеретько рассказал о Евро U-21, свадьбе и новой главе в Шахтере
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