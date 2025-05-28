ВИДЕО. Футболист Шахтера сыграл роскошную свадьбу у воды
Олег Очеретько женился на своей возлюбленной
Полузащитник «Карпат» Олег Очеретько женился на своей избраннице Екатерине.
Свадебные кадры неожиданно появились в Instagram-сторис и вызвали волну поздравлений.
Церемония прошла у воды, среди гостей были футболисты: Александр Драмбаев, Никита Трубаевский и Евгений Селезнёв с супругой.
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Екатерина была в кружевном платье, Олег – в классическом костюме.
Напомним, предложение было сделано в сентябре 2024 года.
Контракт Очеретька принадлежит донецкому «Шахтеру», в «Карпатах» Олег выступает на правах оренды.
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