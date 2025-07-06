ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с игроком сборной Украины. Он уже в Шахтере

Львовские «Карпаты» официально объявили о завершении арендного соглашения с украинским полузащитником Олегом Очеретько, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру».

«Благодарим Олега за выступления в команде и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении пресс-службы львов.

Сезон 2024/2025 Олег Очеретько провел в «Карпатах» – отыграл за «зелено-белых» 26 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Также игрок вызывается в молодежную сборную Украины (U-21).

Ранее сообщалось, что Шахтер объявил о возвращении футболиста сборной Украины