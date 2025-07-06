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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 12:16 |
594
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с игроком сборной Украины. Он уже в Шахтере

Львовский клуб объявил об уходе Олега Очеретька

06 июля 2025, 12:16 |
594
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с игроком сборной Украины. Он уже в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

Львовские «Карпаты» официально объявили о завершении арендного соглашения с украинским полузащитником Олегом Очеретько, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру».

«Благодарим Олега за выступления в команде и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении пресс-службы львов.

Сезон 2024/2025 Олег Очеретько провел в «Карпатах» – отыграл за «зелено-белых» 26 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Также игрок вызывается в молодежную сборную Украины (U-21).

Ранее сообщалось, что Шахтер объявил о возвращении футболиста сборной Украины

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Олег Очеретько Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига аренда игрока трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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