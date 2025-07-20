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  4. Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
Англия
20 июля 2025, 20:23 | Обновлено 20 июля 2025, 20:24
2444
1

Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира

Коул Палмер привлекает внимание «горожан»

20 июля 2025, 20:23 | Обновлено 20 июля 2025, 20:24
2444
1
Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английский полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По информации источника, «горожане» готовят предложение, размер которого может достичь 170 миллионов евро, за 23-летнего футболиста. Соглашение между Палмером и лондонским клубом действует до лета 2033 года.

В прошедшем сезоне Коул Палмер провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 18 забитыми голами и 14 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Коул Палмер занимает 3-е место в рейтинге фаворитов на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось о том, что вратарь «Манчестер Сити» согласовал контракт с «Галатасараем».

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Манчестер Сити Челси Коул Палмер трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Mark4854590
Думаю, Челсі Палмера не продасть, принаймні в найближчі пару років
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