Надежда Киченок в свое 33-летие выиграла десятый трофей в карьере
20 июля украинка вместе с Макото Ниномией стала чемпионкой парного разряда в Гамбурге
20 июля украинская теннисистка Надежда Киченок и ее напарница Макото Ниномия стали чемпионками на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В воскресенье Надежда отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 33 года и она сделала себе приятный подарок в виде завоеванного трофея.
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Киченок выиграла 10-й трофей в карьере за 21 проведенный финал, первый с сентября 2023 года и первый в одном дуэте с Макотой.
Также Надежда взяла лишь второй титул на грунте. Еще восемь она завоевала на харде (два на индуре).
Все финалы Надежды Киченок за карьеру
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