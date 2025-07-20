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WTA
20 июля 2025, 21:35 | Обновлено 20 июля 2025, 21:37
95
0

Надежда Киченок в свое 33-летие выиграла десятый трофей в карьере

20 июля украинка вместе с Макото Ниномией стала чемпионкой парного разряда в Гамбурге

20 июля 2025, 21:35 | Обновлено 20 июля 2025, 21:37
95
0
Надежда Киченок в свое 33-летие выиграла десятый трофей в карьере
WTA. Надежда Киченок и Макото Ниномия

20 июля украинская теннисистка Надежда Киченок и ее напарница Макото Ниномия стали чемпионками на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В воскресенье Надежда отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 33 года и она сделала себе приятный подарок в виде завоеванного трофея.

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Киченок выиграла 10-й трофей в карьере за 21 проведенный финал, первый с сентября 2023 года и первый в одном дуэте с Макотой.

Также Надежда взяла лишь второй титул на грунте. Еще восемь она завоевала на харде (два на индуре).

Все финалы Надежды Киченок за карьеру

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Надежда Киченок Макото Ниномия WTA Гамбург статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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