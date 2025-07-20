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Румыния
20 июля 2025, 21:33 | Обновлено 20 июля 2025, 22:05
1414
0

Опытный украинский форвард близок к трансферу в румынский клуб

Николай Ковталюк близок к трансферу в «Ботошани»

20 июля 2025, 21:33 | Обновлено 20 июля 2025, 22:05
1414
0
Опытный украинский форвард близок к трансферу в румынский клуб
ФК Ворскла. Николай Ковталюк

Украинский нападающий Николай Ковталюк ведет переговоры с румынским «Ботошани», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 30-летний нападающий близок к продолжению карьеры в чемпионате Румынии. Последним клубом Николая был «Колос» из Ковалевки, который он покинул этим летом в качестве свободного агента.

В пошедшем сезоне Николай Ковталюк провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми мячами. Первую половину сезона он провел в составе полтавской «Ворсклы», а вторую – в «Колосе».

«Ботошани» выступает в элитном дивизионе чемпионата Румынии.

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ объявил об уходе опытного форварда.

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Николай Ковталюк Ворскла Полтава Колос Ковалевка Ботошани трансферы свободный агент чемпионат Румынии по футболу
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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