Опытный украинский форвард близок к трансферу в румынский клуб
Николай Ковталюк близок к трансферу в «Ботошани»
Украинский нападающий Николай Ковталюк ведет переговоры с румынским «Ботошани», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 30-летний нападающий близок к продолжению карьеры в чемпионате Румынии. Последним клубом Николая был «Колос» из Ковалевки, который он покинул этим летом в качестве свободного агента.
В пошедшем сезоне Николай Ковталюк провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми мячами. Первую половину сезона он провел в составе полтавской «Ворсклы», а вторую – в «Колосе».
«Ботошани» выступает в элитном дивизионе чемпионата Румынии.
Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ объявил об уходе опытного форварда.
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