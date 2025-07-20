Опытный украинский форвард близок к трансферу в румынский клуб

Украинский нападающий Николай Ковталюк ведет переговоры с румынским «Ботошани», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 30-летний нападающий близок к продолжению карьеры в чемпионате Румынии. Последним клубом Николая был «Колос» из Ковалевки, который он покинул этим летом в качестве свободного агента.

В пошедшем сезоне Николай Ковталюк провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми мячами. Первую половину сезона он провел в составе полтавской «Ворсклы», а вторую – в «Колосе».

«Ботошани» выступает в элитном дивизионе чемпионата Румынии.

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ объявил об уходе опытного форварда.