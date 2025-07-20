Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Цыганков отличился ассистом в товарищеской игре Жироны
Испания
20 июля 2025, 11:53 |
85
0

ВИДЕО. Цыганков отличился ассистом в товарищеской игре Жироны

Украинец удачно выполнил подачу с углового

20 июля 2025, 11:53 |
85
0
ВИДЕО. Цыганков отличился ассистом в товарищеской игре Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

19 июля представитель Ла Лиги, футбольный клуб «Жирона», сыграл товарищеский матч против испанского «Олота».

«Олот» не смог навязать борьбу сопернику и проиграл «Жироне» со счетом 0:5.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После перерыва в составе «Жироны» появились два украинца – полузащитник Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. Виктор сумел отличиться результативным действием – украинец ассистировал на пятый гол своей команды, точно выполнив подачу с углового.

ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом в товарищеском матче Жироны

По теме:
Лейрия – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ВИДЕО. Яремчук забил в товарищеском матче за Олимпиакос
Лига наций. Олимпийские чемпионы лишили очков конкурентов Украины
товарищеские матчи Жирона чемпионат Испании по футболу учебно-тренировочные сборы Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Подарок с небес» Красюк сомневается в справедливости победы Лапина
Бокс | 20 июля 2025, 11:32 4
«Подарок с небес» Красюк сомневается в справедливости победы Лапина
«Подарок с небес» Красюк сомневается в справедливости победы Лапина

Промоутер дал совет украинскому боксеру

Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Бокс | 20 июля 2025, 09:05 9
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»

Британец отреагировал на победу над Дюбуа

ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
Бокс | 20.07.2025, 00:44
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
Юнион Сен-Жиллуаз – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Бельгии
Футбол | 20.07.2025, 11:32
Юнион Сен-Жиллуаз – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Бельгии
Юнион Сен-Жиллуаз – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Бельгии
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 20.07.2025, 00:01
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
18.07.2025, 23:56
Футбол
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
19.07.2025, 01:55 1
Бокс
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
20.07.2025, 00:39 177
Бокс
Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
18.07.2025, 22:56
Футбол
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
18.07.2025, 10:10 3
Бокс
УСИК: «Даниэль, бесконечно благодарен, что ты это сделал для меня»
УСИК: «Даниэль, бесконечно благодарен, что ты это сделал для меня»
18.07.2025, 09:00
Бокс
«Не вижу смысла». Экс-футболист Динамо завершил карьеру в 29 лет
«Не вижу смысла». Экс-футболист Динамо завершил карьеру в 29 лет
18.07.2025, 10:21
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля
18.07.2025, 14:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем