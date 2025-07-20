ВИДЕО. Цыганков отличился ассистом в товарищеской игре Жироны
Украинец удачно выполнил подачу с углового
19 июля представитель Ла Лиги, футбольный клуб «Жирона», сыграл товарищеский матч против испанского «Олота».
«Олот» не смог навязать борьбу сопернику и проиграл «Жироне» со счетом 0:5.
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После перерыва в составе «Жироны» появились два украинца – полузащитник Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. Виктор сумел отличиться результативным действием – украинец ассистировал на пятый гол своей команды, точно выполнив подачу с углового.
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом в товарищеском матче Жироны
YANGOL HERRERA ❤️🔥🇻🇪#OlotGirona #PretemporadaGFC pic.twitter.com/QwmVGZFzfC— Girona FC (@GironaFC) July 19, 2025
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