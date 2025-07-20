ВИДЕО. Цыганков отличился ассистом в товарищеской игре Жироны

19 июля представитель Ла Лиги, футбольный клуб «Жирона», сыграл товарищеский матч против испанского «Олота».

«Олот» не смог навязать борьбу сопернику и проиграл «Жироне» со счетом 0:5.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После перерыва в составе «Жироны» появились два украинца – полузащитник Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. Виктор сумел отличиться результативным действием – украинец ассистировал на пятый гол своей команды, точно выполнив подачу с углового.

ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом в товарищеском матче Жироны