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Товарищеские матчи
Олот
19.07.2025 20:30 - : -
Жирона
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Испания
19 июля 2025, 14:32 | Обновлено 19 июля 2025, 14:35
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Олот – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 19 июля и начнется в 20:30 по Киеву

19 июля 2025, 14:32 | Обновлено 19 июля 2025, 14:35
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0
Олот – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

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19 июля, свою товарищескую игру проведут Олот и Жирона, начало этого матча запланирован на 20:30 по киевскому времени.

Олот

Хоть Олот и основан больше века назад, значимых достижений у клуба нет, ведь еще никогда не удавалось добраться даже до Сегунды. Команда играет в низших испанских дивизионах, где в прошлом сезоне в своей лиге стали только 11-ми.

Класс футболистов в этом коллективе не выглядит высоким, Олот часто соперничает с дублерами представителей Примеры, больших перспектив у этого клуба я не вижу. Матч против представителя элиты, всегда хорошая возможность проверить свои силы. Уровень мотивации у игроков будет высоким, ведь это возможность обратить на себя внимание.

Жирона

Прошлый сезон был сложным для Жироны, пришлось сражаться не только в Примере, а и дебютировать в Лиге чемпионов. Команда в итоге стала только 16-й в Ла Лиге, приходилось даже бороться за выживание. Не удалось пробиться и в плей-офф и в самом престижном еврокубке.

Когда-то на игру команды существенное влияние оказывали украинцы, Довбик много забивал, Цыганков отдавал пасы. Теперь Артем уехал покорять Италию, а Виктор пока остается в Жироне, хотя есть предложения. За слабые результаты в товарищеских матчах никто критиковать не будет. У клуба в этом сезоне не будет еврокубков, что позволит бросить все силы на борьбу в чемпионате.

Личные встречи

Клубы пересекались трижды, две победы на счету Жироны и одна ничья, команды сыграют между собой третий год подряд, что логично, ведь она из одного города. В прошлом сезоне Олот даже успел устоять против грозных соседей – 1:1.

Прогноз

Между собой сыграют две каталонские команды, где очевидным фаворитом котируется Жирона. Обе команды только начинают подготовку к новому сезону, поэтому стоит ожидать большого количества замен и экспериментов.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Олот – 11, ничья – 7, победа Жирона – 1,18. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Во всех очных встречах заходила ставка на обмен голами, есть смысл ожидать продолжения такой тенденции, на это я и поставлю за коэффициент 1,66.

Прогноз Sport.ua
Олот
19 июля 2025 -
20:30
Жирона
Обе забьют 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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