Цыганков ассистировал, Крапивцов спас. Жирона победила в контрольной игре
Представитель Ла Лиги уничтожил в поединке испанский «Олот»
19 июля представитель Ла Лиги, футбольный клуб «Жирона», сыграл товарищеский поединок против испанского «Олота».
С первых стартовых минут «Жирона» уверенно наколотила три мяча и при комфортном преимуществе ушла на перерыв.
После перерыва в составе «Жироны» появились два украинца – полузащитник Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов.
Украинские футболисты помогли своему клубу увеличить преимущество. Цыганков даже принял участие в пятом голе, точно навесив с углового.
В итоге «Олот» не смог навязать борьбу сопернику и проиграл «Жироне» со счетом 0:5.
Контрольный поединок, 19 июля
«Олот» – «Жирона» – 0:5
Голы: Асприлья, 21, Стуани, 27, Руис, 43, Хастин, 67, Эррера, 84
🏁 𝗙𝗨𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘— Girona FC (@GironaFC_Engl) July 19, 2025
⚽️ Asprilla
⚽️ Stuani
⚽️ Abel Ruiz
⚽️ Jastin
⚽️ Yangel Herrera
🔴⚪️ #OlotGirona #PretemporadaGFC pic.twitter.com/V959ShiSlO
Результативное действие Цыганкова
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