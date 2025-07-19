Цыганков ассистировал, Крапивцов спас. Жирона победила в контрольной игре

19 июля представитель Ла Лиги, футбольный клуб «Жирона», сыграл товарищеский поединок против испанского «Олота».

С первых стартовых минут «Жирона» уверенно наколотила три мяча и при комфортном преимуществе ушла на перерыв.

После перерыва в составе «Жироны» появились два украинца – полузащитник Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов.

Украинские футболисты помогли своему клубу увеличить преимущество. Цыганков даже принял участие в пятом голе, точно навесив с углового.

В итоге «Олот» не смог навязать борьбу сопернику и проиграл «Жироне» со счетом 0:5.

Контрольный поединок, 19 июля

«Олот» – «Жирона» – 0:5

Голы: Асприлья, 21, Стуани, 27, Руис, 43, Хастин, 67, Эррера, 84

Результативное действие Цыганкова