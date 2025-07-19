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Лига конференций
Ордабасы
17.07.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:4 1 : 1
Торпедо Кутаиси Проходит дальше
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Лига конференций
19 июля 2025, 17:43 | Обновлено 19 июля 2025, 18:03
59
0

Ордабасы – Торпедо Кутаиси – 1:1. Вылет Вакулко, Наумца. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча Лиги конференций

19 июля 2025, 17:43 | Обновлено 19 июля 2025, 18:03
59
0
Ордабасы – Торпедо Кутаиси – 1:1. Вылет Вакулко, Наумца. Видео голов, обзор
ФК Ордабасы

В ответном матче квалификации Q1 Лиги конференций УЕФА Ордабасы не сумел обыграть Торпедо Кутаиси.

Игра, которая состоялась 17 июля в Шымкенте, завершилась вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте отличился Ираклий Бидзинашвили за гостей. На 90+6-й минуте Абылайхан Жумабек установил окончательный счёт (1:1), чего хозяевам поля оказалось недостаточно.

По итогам двухматчевого противостояния дальше прошла грузинская команда (4:3 в первой игре).

В составе Ордабасы с первых минут сыграли украинские футболисты Юрий Вакулко и Владислав Наумец, во втором тайме они были заменены.

Лига конференций УЕФА 2025

Квалификация Q1, 17 июля 2025

Ордабасы (Казахстан) – Торпедо Кутаиси (Грузия) – 1:1 (первый матч – 3:4)

Голы: Жумабек, 90+6 – Бидзинашвили, 13

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Абылайхан Жумабек (Ордабасы).
49’
Соломон Кверквелия (Торпедо Кутаиси) получает красную карточку.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Irakli Bidzinashvili (Торпедо Кутаиси).
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Лига конференций Ордабасы Торпедо Кутаиси видео голов и обзор Юрий Вакулко Владислав Наумец
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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