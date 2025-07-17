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17 июля на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором Ордабасы встретится с Торпедо Кутаиси. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ордабасы

Команда формально ведет свою историю с середины прошлого века, но фактически в нынешнем виде возникла только в 2000-м году, через слияние двух коллективов. Но даже объединив усилия, долгое время все, что получилось у футболистов, это пара кубков. Тем приятнее был рывок 2023-го года, принесший дебютное чемпионство.

Но на вершине удержаться ожидаемо не получилось. В прошлом розыгрыше Премьер-Лиги уже упал клуб на 4-е место. И его регресс продолжается и сейчас, когда уже разместились на самом экваторе турнирной таблице, выдав серию без побед. В том числе и в Грузии проиграли, но при этом дав яркий бой и сохранив шансы на итоговый общий успех. Но для этого дома нужно побеждать, в идеале еще и не минимально.

Торпедо Кутаиси

Клуб имеет не менее долгую, но при этом более целостную историю. Особенно за времена независимости, достаточно упомянуть 4 чемпионских титула. Были шансы наконец-то вернуться на вершину в прошлом сезоне, но все же гонку тогда проиграли Иберии 1999.

Сейчас, откровенно говоря, даже второе место повторить будет нереально. После 18 матчей весеннего этапа Эровнули Лиги команда застряла на пятом месте с 27 очками - у лидера, той же Иберии, 44, у Дилы, что идет следом, 38. В общем, можно сосредоточиться на Лиге конференций. Там все же начали с победы, хотя и очень непростой: клубы в прошлый четверг попеременно выходили вперед в счете, а итоговые 4:3 новичок, Шимич, оформил на 94-й минуте. У защитника, что пришел с Шепши, в этом поединке и вовсе дубль!

Статистика личных встреч

Победой грузины начали брать реванш. В 2019-м году, в квалификации Лиги Европы, они дважды сухо проигрывали казахам.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что уж на своем поле сильнее окажутся теперь казахи. Но в целом пара опять не должна дать скучать - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,8).