Вакулко и Наумец не помогли. Ордабасы дома сыграл вничью с Торпедо Кутаиси

В четверг, 17 июля, состоялся ответный матч первого раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Ордабасы» сыграл с «Торпедо» Кутаиси.

Встречу принимал Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова в Шымкенте.

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В первой встрече грузинский коллектив добыл победу со счетом 4:3.

В ответной игре все решил один гол, который в начале матча забили гости. У команды из Казахстана было море моментов, лишь 1 из которых удалось реализовать, чего оказалось недостаточно для прохода дальше. С 48-й минут «Торпедо» Кутаиси играл вдесятером.

В составе «Ордабасы» играло 2 украинца: Юрий Вакулко и Владислав Наумец. Оба покинули поле без голевых действий на 67-й и 77-й минуте соответственно.

С общим счетом 5:4 «Торпедо» Кутаиси прошел дальше.

Лига конференций. 1-й раунд квалификации. Ответный матч

Ордбасы (Казахстан) – Торпедо Кутаиси (Грузия) – 1:1 (общий счет – 4:5)

Голы: Жумабек, 90+6, – Бидзинашвили, 13

Удаление: Квиркишвили, 48