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19 июля 2025, 17:28 | Обновлено 19 июля 2025, 18:03
332
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ворсклы определился с клубом в Венгрии

Богдан Мельник подписал контракт с «Кишвардой»

19 июля 2025, 17:28 | Обновлено 19 июля 2025, 18:03
332
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ворсклы определился с клубом в Венгрии
ФК Кишварда. Богдан Мельник

28-летний украинский защитник Богдан Мельник будет выступать за венгерскую «Кишварду».

Экс-игрок «Ворсклы» уже сыграл за команду несколько товарищеских матчей, в частности принял участие в спаррингах против «Динамо».

Богдан Мельник покинул полтавский клуб в 2017 году. Тогда он также перешел в венгерскую «Кишварду».

В позапрошлом сезоне команда вылетела из элитного дивизиона, и Богдан решил сменить клуб, присоединившись к «Видеотону».

В прошлом сезоне он провел за команду 34 матча и забил 1 гол. По завершении сезона Мельник решил не продлевать контракт с «Видеотоном» и вернулся в «Кишварду», которая снова повысилась в классе.

Напомним, что «Динамо» сыграло с «Кишвардой» два спарринга. В первом победу праздновали венгры, а во втором – украинцы.

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Богдан Мельник Кишварда Ворскла Полтава трансферы
Александр Сильченко Источник: ФК Кишварда
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