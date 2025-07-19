ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ворсклы определился с клубом в Венгрии

28-летний украинский защитник Богдан Мельник будет выступать за венгерскую «Кишварду».

Экс-игрок «Ворсклы» уже сыграл за команду несколько товарищеских матчей, в частности принял участие в спаррингах против «Динамо».

Богдан Мельник покинул полтавский клуб в 2017 году. Тогда он также перешел в венгерскую «Кишварду».

В позапрошлом сезоне команда вылетела из элитного дивизиона, и Богдан решил сменить клуб, присоединившись к «Видеотону».

В прошлом сезоне он провел за команду 34 матча и забил 1 гол. По завершении сезона Мельник решил не продлевать контракт с «Видеотоном» и вернулся в «Кишварду», которая снова повысилась в классе.

Напомним, что «Динамо» сыграло с «Кишвардой» два спарринга. В первом победу праздновали венгры, а во втором – украинцы.