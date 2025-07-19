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Чемпионат Европы
19 июля 2025, 15:10 | Обновлено 19 июля 2025, 15:34
57
0

Подборка статистических фактов из матча женского ЧЕ Испания – Швейцария

Встреча завершилась победой испанок

19 июля 2025, 15:10 | Обновлено 19 июля 2025, 15:34
57
0
Подборка статистических фактов из матча женского ЧЕ Испания – Швейцария
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июля состоялся матч 1/4 финала чемпионата Европы 2025 между женскими сборными Испании и Швейцарии, который завершился победой испанок со счетом 2:0.

Эта победа стала для Испании пятой подряд в очных встречах со Швейцарией. Всего в этих поединках испанки забили 21 гол.

Сборная Швейцарии стала первой командой в истории соревнования, в стартовом составе которой вышли три игрока в возрасте до 18 лет. Для швейцарок это также был дебютный матч на стадии четвертьфинала ЧЕ.

Испанки прервали серию из трех подряд вылетов в четвертьфинале турнира – впервые с 1997 года женская сборная Испании пробилась в полуфинал чемпионата Европы.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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