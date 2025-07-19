19 июля на Селтик Парк пройдет товарищеский матч, в котором Селтик встретится с Ньюкаслом. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Селтик

Команда всегда высоко котировалась в шотландском футболе. По сути, долгое время у нее львиную часть истории был только один равный конкурент. Но потом Рейнджерс пережил банкротство. Казалось, он смог вернуться на утраченный уровень, и даже выиграл раз, при Джеррарде, Премьершип, но потом Стивен ушел, и потом снова в Глазго, да и во всем шотландском футболе, был безусловный фаворит.

Так все осталось неизменным и в 2024/2025. Но на этот раз у Роджерса и его подопечных удалось то, где раньше они капитулировали - в еврокубке, причем в Лиге чемпионов. Там команда смогла выйти в плей-офф, и уже там пытались дать бой Баварии. Да, проигрывали дома 0:2 - но и там в концовке забили, а потом ведь вели в счете до 90+ минуте в Мюнхене, обидно пропустив перед финальным свистком.

Ньюкасл

Клуб долго был невероятно популярен в Англии - но страдал из-за прижимистости Эшли. После долгожданной продажи проекта, и прихода на тренерский пост Эдди Хау быстро получился прорыв - из зоны вылета в топ-4. Правда, в Лиге чемпионов тогда не задалось, да и в АПЛ в 2023/2024 был спад.

Но получилось снова прибавить - это при том, что скованные финансовыми ограничениями фэйр-плей инвесторы не особенно баловали год назад укреплением состава. Тем не менее, молодой специалист снова дал яркий результат: первый трофей за десятилетия, пусть и в виде Кубка Лиги, и 5-е место в АПЛ - в этот раз и этого хватило, чтобы обеспечить себе возвращение в Лигу чемпионов. В итоге нашли возможности, чтобы без проволочек подписать Энтони Элангу, пусть и понимая, что крайне сложно будет удержать его земляка, Исака.

Статистика личных встреч

Хотя древние клубы представляют города, что расположены не так и далеко, они ухитрялись избегать очных матчей.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест на шотландцах. Тут лучше пока взять нейтральные оба забьют (коэффициент - 1,83).