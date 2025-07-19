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Шотландия
19 июля 2025, 14:09 |
29
0

Селтик – Ньюкасл. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 19 июля в 17:00 по Киеву

19 июля 2025, 14:09 |
29
0
Селтик – Ньюкасл. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июля на Селтик Парк пройдет товарищеский матч, в котором Селтик встретится с Ньюкаслом. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Селтик

Команда всегда высоко котировалась в шотландском футболе. По сути, долгое время у нее львиную часть истории был только один равный конкурент. Но потом Рейнджерс пережил банкротство. Казалось, он смог вернуться на утраченный уровень, и даже выиграл раз, при Джеррарде, Премьершип, но потом Стивен ушел, и потом снова в Глазго, да и во всем шотландском футболе, был безусловный фаворит.

Так все осталось неизменным и в 2024/2025. Но на этот раз у Роджерса и его подопечных удалось то, где раньше они капитулировали - в еврокубке, причем в Лиге чемпионов. Там команда смогла выйти в плей-офф, и уже там пытались дать бой Баварии. Да, проигрывали дома 0:2 - но и там в концовке забили, а потом ведь вели в счете до 90+ минуте в Мюнхене, обидно пропустив перед финальным свистком.

Ньюкасл

Клуб долго был невероятно популярен в Англии - но страдал из-за прижимистости Эшли. После долгожданной продажи проекта, и прихода на тренерский пост Эдди Хау быстро получился прорыв - из зоны вылета в топ-4. Правда, в Лиге чемпионов тогда не задалось, да и в АПЛ в 2023/2024 был спад.

Но получилось снова прибавить - это при том, что скованные финансовыми ограничениями фэйр-плей инвесторы не особенно баловали год назад укреплением состава. Тем не менее, молодой специалист снова дал яркий результат: первый трофей за десятилетия, пусть и в виде Кубка Лиги, и 5-е место в АПЛ - в этот раз и этого хватило, чтобы обеспечить себе возвращение в Лигу чемпионов. В итоге нашли возможности, чтобы без проволочек подписать Энтони Элангу, пусть и понимая, что крайне сложно будет удержать его земляка, Исака.

Статистика личных встреч

Хотя древние клубы представляют города, что расположены не так и далеко, они ухитрялись избегать очных матчей.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест на шотландцах. Тут лучше пока взять нейтральные оба забьют (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Селтик
19.07.2025 -
17:00
Ньюкасл
Обе забьют 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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